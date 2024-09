Após pesquisa eleitoral, candidatos veem disputa aberta pela Prefeitura de Londrina

Os candidatos que disputam a Prefeitura de Londrina analisaram a pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 divulgada nesta quinta-feira (19) . Entre os prefeituráveis ouvidos pela reportagem, o entendimento é que a corrida pelo Executivo segue “embolada”. Não à toa, três nomes estão tecnicamente empatados na vice-liderança, dando sinais claros que a eleição vai para o segundo turno.





O cenário estimulado traz o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) em primeiro lugar, com 31,8% das intenções de voto. Ele é seguido pela ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), com 17,3%; pelo deputado estadual Tercilio Turini (MDB), com 12,7%; e pelo ex-prefeito Barbosa Neto (PDT), que soma 12,3%. Na sequência estão o policial militar Coronel Villa (PSDB), com 9,5%; a educadora Isabel Diniz (PT), com 1,8%; e o deputado federal Diego Garcia (Republicanos), com 1,4%. Nenhum, branco e nulo são 7,7%, e 5,5% não sabem em quem votar.

Na pesquisa espontânea, Tiago Amaral aparece com 20,9%; Maria Tereza, com 12,7%; Tercilio Turini, 8,6%; Barbosa Neto, 6,8%; Coronel Villa, 6,4%; Isabel Diniz, 1,4%; e Diego Garcia, 0,9%. Outros nomes representam 0,9%. Nenhum, branco ou nulo são 8,2%. Os indecisos somam 33,2%.





TIAGO AMARAL

“O resultado é fruto de uma campanha feita junto ao povo, apresentando as melhores propostas para um novo tempo para Londrina. Não podemos acreditar no ‘já ganhou’, temos muito trabalho pela frente”, afirma Tiago Amaral.





MARIA TEREZA

“A pesquisa mostrou que o londrinense quer um segundo turno, e eu estarei lá. No segundo turno os tempos de propaganda eleitoral serão iguais e teremos mais oportunidade de mostrar os avanços que Londrina conquistou e o que faremos para transformar nossa cidade ainda mais em referência para o país”, diz a candidata.





TERCILIO TURINI

"Toda pesquisa tem sua margem de erro. O que vejo e sinto na cidade, no contato direto com os londrinenses, é um cenário muito mais favorável de apoio e manifestação de voto. A aceitação à minha candidatura a prefeito vem crescendo bastante, isso é certo. A disputa está bem embolada, mas as declarações espontâneas confirmam meu crescimento e a vontade dos eleitores. Agradeço pelo carinho e estou confiante que vou para o segundo turno com o compromisso de cuidar bem das pessoas", destaca Turini.





BARBOSA NETO

"Em relação à última pesquisa eleitoral de Londrina, é importante ressaltar que os números refletem apenas um recorte da realidade. Cada região da cidade pode apresentar características diferentes, e o que vemos nas pesquisas pode não traduzir fielmente o sentimento de toda a população. É fundamental destacar ainda que nós não encomendamos nenhuma pesquisa e, ainda assim, apareço em posição de destaque em todas as enquetes que têm sido divulgadas. Isso demonstra que nossa mensagem está chegando às pessoas, e o apoio que vem das ruas é o que realmente mostra a intenção do eleitor", aponta Barbosa.





CORONEL VILLA





“Vejo com tranquilidade os números porque ainda temos muita caminhada pela frente. Além disso, há muita gente ainda que não decidiu sua preferência e muita gente que pode mudar seu voto de última hora. Estamos trabalhando para mostrar nossas propostas e temos certeza que temos plenas condições de estar no segundo turno”, pontua o prefeiturável.

ISABEL DINIZ





“Nossa campanha faz muito corpo a corpo, percorrendo todas as regiões da cidade, ruas, comércios e feiras, e fica evidente que desde o início da propaganda de rádio e TV a receptividade está cada vez mais positiva. A nossa aceitação só aumenta e botamos fé nas muitas eleitoras e eleitores que costumam ter decisão definitiva apenas às vésperas das eleições. Vão perceber nossa prioridade para quem mais precisa e que somos do time do presidente Lula. Isso vai fazer diferença em favor da minha candidatura”, diz a candidata.





O candidato Diego Garcia foi procurado para comentar a pesquisa, mas não respondeu até o fechamento desta edição.





REGISTRO





As entrevistas foram realizadas entre 13 e 15 de setembro, com um total de 1.064 eleitores. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo PR-07455/2024 e tem margem de erro de 3% para mais ou para menos. O nível de confiança estimado é de 95%.