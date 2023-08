Assembleia Legislativa aprova projeto que estimula produção sustentável no Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou nesta segunda-feira (14) o projeto de lei que institui a Política Estadual de Economia Circular, para estimular a produção e o consumo sustentáveis no estado.





A ideia é fornecer o Selo Produto Economicamente Circular para valorizar o reaproveitamento de materiais, o desperdício mínimo e o uso de energias renováveis. O projeto da deputada Maria Victoria (PP) foi aprovado com votos 40 favoráveis e nenhum contrário.

Com a instituição do selo, o objetivo é desestimular o consumo de produtos que não atendam aos princípios da economia circular, da sustentabilidade ambiental e da equidade social, diz a deputada.





“A forma como utilizamos os recursos não é sustentável. Estamos consumindo e extraindo mais matérias-primas do que o nosso planeta consegue oferecer”, afirmou Maria Victoria. “Queremos o Paraná na frente nessa discussão para ampliar o ciclo econômico dos produtos, um debate que deve envolver o governo do estado, o setor produtivo, as universidades e as organizações não governamentais”.





O projeto estabelece como metas reduzir o uso de materiais, insumos e resíduos nos processos produtivos e criar medidas que aumentem a eficiência no uso dos recursos naturais, com estímulo à economia da reciclagem e premiação para boas práticas de produção e de oferta de serviços.





