Assembleia Legislativa e Governo do Paraná lamentam morte de ex-deputado

A Assembleia Legislativa do Paraná decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-deputado Luiz Carlos Martins, ocorrido nesta segunda-feira (29), aos 75 anos.





Com uma história de quase seis décadas dedicadas ao rádio, Luiz Carlos Martins foi um dos grandes comunicadores da história do Paraná. Em 1999, quando já era uma das principais vozes do Estado, fundou a rádio Banda B em Curitiba.

MESA DIRETORA





O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSD), destacou a trajetória de Martins como radialista e parlamentar. “Com imensa tristeza nos despedimos do grande amigo, radialista e ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Carlos Martins. Ele deixou um legado como comunicador e como homem público. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, lamentou.

O primeiro secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), também lamentou a perda do de Martins e reforçou a importância de seu trabalho para o bem-estar dos paranaenses.





“É com profunda tristeza que recebi a informação do falecimento do ex-deputado Luiz Carlos Martins, uma referência dentro desta Casa de Leis. Tive o privilégio de estar ao seu lado por três mandatos como deputado estadual. A Assembleia do Paraná tem uma dívida histórica com ele por todo o seu trabalho não só como deputado, mas como radialista, sempre divulgando o Paraná”.

A segunda secretária, deputada estadual Maria Victoria (PP), afirmou que o Paraná perdeu uma das suas lideranças mais representativas no rádio e na política.





“Uma triste notícia que nos abala profundamente. O deputado Luiz Carlos Martins construiu uma trajetória inovadora e de sucesso por onde passou. Um comunicador brilhante e um deputado solidário, que estava sempre pronto a ajudar quem mais precisa. Ficam as ótimas lembranças e os ensinamentos. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.







