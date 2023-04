Assembleia Legislativa quer ouvir demandas do interior em visita à ExpoLondrina

Em uma tentativa de ficar mais próxima das demandas do interior, a Assembleia Legislativa (AL) do Paraná vai começar a visitar eventos pelo estado.





A primeira parada será na próxima semana, na 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina 2023). Entre os dias 12 e 15 de abril, membros da Casa ficarão em um estande para atender políticos da região, representantes da sociedade civil e os visitantes da feira.

“Vamos reunir, com a mobilização dos deputados locais, as entidades representativas para que possamos ouvi-las em relação às reivindicações regionais de Londrina. Aí a Assembleia abraça a causa, e ela não fica individualizada como pleito de um deputado ou de outro”, explicou o presidente da AL, Ademar Traiano (PSD), em entrevista à FOLHA.







Conforme o chefe do Legislativo, um documento elaborado a partir de demandas colhidas pelos parlamentares da região com essas entidades será entregue oficialmente na noite de quarta-feira (12). “O Legislativo não pode ficar distante do interior do Paraná”, afirmou.





A agenda, no entanto, não significa que haverá sessões plenárias em Londrina. Ainda não foi divulgado quantos e quais parlamentares estarão na feira.





