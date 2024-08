Associação dos Municípios do Paraná completa 60 anos nesta terça-feira

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná), entidade que representa os 399 municípios do estado, completa 60 anos nesta terça-feira (20). Com caráter privado, a AMP é apartidária e filiada à CNM (Confederação Nacional dos Municípios).







O presidente da associação, Edimar Santos, que é prefeito de Santa Cecília do Pavão, divulgou um vídeo ressaltando que a entidade tem uma história “feita pelo fortalecimento das pautas municipalistas".

“Aqui, prefeitos e prefeitas, e também nossas lideranças políticas, sempre contribuíram para que esta entidade fosse a grande referência do Brasil”, diz Santos, que destaca o trabalho junto à CNM para o desenvolvimento do municipalismo, que vem se mobilizando nos últimos anos na defesa das prefeituras.





Além de defender os interesses dos municípios do Paraná junto às demais instâncias de Poder, a AMP também oferece serviços de consultoria e assessoria nas áreas jurídica e tributária, bem como fornece informações atualizadas sobre as transferências constitucionais e o movimento municipalista.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: