Audiência Pública na Assembleia Legislativa debate violência policial em Londrina

A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) realiza na próxima quinta-feira (8), às 19h, no auditório da OAB de Londrina, a audiência pública “Segurança em Questão: Denúncias de Abusos Policiais em Londrina”. A atividade foi proposta pela Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania, presidida pelo deputado Professor Lemos (PT), diante do aumento das denúncias de violência policial na cidade.





O objetivo é discutir casos de abuso de autoridade, repressão excessiva e mortes de pessoas inocentes, com base em relatos da população, informações de entidades de direitos humanos e dados oficiais.





“Recebemos essa demanda na Comissão e vamos até Londrina para ouvir quem está sendo vítima da violência policial. Pessoas inocentes estão perdendo suas vidas. Isso precisa parar”, afirmou o deputado Lemos.

A audiência reunirá representantes da sociedade civil, vítimas, especialistas, autoridades e instituições que atuam na área da segurança e na defesa dos direitos humanos. A intenção é garantir um espaço democrático de escuta, denúncia e encaminhamento de medidas concretas.





Serviço:

Audiência Pública: Segurança em Questão: Denúncias de Abusos Policiais em Londrina

Data: 8 de maio (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Auditório da OAB – Rua Governador Parigot de Souza, nº 311 | Londrina (PR)