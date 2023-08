Avaliação de Belinati na prefeitura de Londrina oscila positivamente

A pesquisa Instituto Multicultural, FOLHA e Paiquerê 91,7 fez mais uma rodada de coleta de opiniões sobre a gestão do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP). Em comparação com o último levantamento, de dezembro de 2022, houve oscilação positiva nas entrevistas de agosto, com elevação de 61% para 64,5% no montante de entrevistados que aprovam a administração. Ao mesmo tempo, 24% não aprovam e 11,5% não souberam dizer.





Para o diretor do Multicultural, o chefe do Executivo segue colhendo frutos principalmente por conta da condução das respostas do poder público local diante da pandemia de Covid-19 – isso depois de uma queda marcante de popularidade, em 2018, quando da revisão da planta de valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) encabeçada pela gestão Belinati.

“Acredito muito nesses dois pontos marcantes nesses seis anos e meio para sete anos de Marcelo Belinati (PP). Lá no primeiro semestre de 2018, a reforma da planta de valores do IPTU e, depois, com a pandemia, compensado pelas ações muito bem aprovadas pela população”, analisou Edmilson Leite.





