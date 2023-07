Base de Lula, PSB se aproxima de Belinati e demonstra apoio para 2024

Também de olho nas eleições de 2024, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) reuniu lideranças locais e estaduais para debater os planos da sigla para a corrida eleitoral que, embora não tenha começado oficialmente, movimenta cada vez mais diferentes grupos políticos de Londrina.





A legenda, que tem o vice-presidente Geraldo Alckmin em seus quadros, integra a base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro ocorreu na noite de segunda-feira (17), na sala de sessões da Câmara Municipal de Londrina (CML). Pouco antes, o deputado federal e presidente estadual da legenda, Luciano Ducci, e a vereadora Professora Sonia Gimenez, também do PSB, estiveram no gabinete do prefeito Marcelo Belinati (PP).





Perguntando pela FOLHA se o partido tentará filiar Belinati, Ducci afirmou que “o PSB se colocou à disposição para acolher o projeto do prefeito”, mas já garantiu que, no próximo ano, a agremiação estará fechada com o eventual candidato indicado pelo chefe do Executivo para tentar sucedê-lo. “Vamos na mesma aliança, não tem como ser diferente.”





