Bela Vista do Paraíso reelege Jacaré com 100% dos votos válidos

Bela Vista do Paraíso reelegeu Jacaré, da coligação MDB, PL, PDS, Podemos e Republicanos, neste domingo (6), para a gestão de 2025-2028. Com 97,06% das seções totalizadas apuradas às18h54 , o candidato teve 100,00% dos votos válidos.





O município é um dos 18 do estado que teve uma candidatura única. Com 12.683 eleitores, Bela Vista do Paraíso ainda tem 66 candidatos concorrendo a uma das 9 cadeiras no Legislativo.

Matéria em atualização.