Belinati tenta encaixar duplicação da Saul Elkind no novo PAC do Lula

Sem nenhuma obra de infraestrutura viária contemplada até agora na terceira versão do recém-lançado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a administração municipal de Londrina procura aproveitar o bom trânsito com o governo federal evidenciado nesta semana, com a inclusão do Contorno Leste na concessão do pedágio, para emplacar ao menos outros dois projetos, um em cada ponta da cidade.





“Eu pedi a duplicação da [Avenida] Saul Elkind. Vamos fazer agora do [Conjunto] Chefe Newton [Guimarães] até o [Residencial] Vista Bela, já está licitando a obra. Eu pedi do Vista Bela até Cambé. Pedimos também a Estrada do Limoeiro. Estamos avaliando se alguma outra a gente vai tentar incluir também no PAC”, afirmou o prefeito Marcelo Belinati (PP) em entrevista à FOLHA na segunda-feira (21). Segundo ele, uma das alternativas é também reivindicar ao governo de Ratinho Junior (PSD). “A gente tem uma boa relação”.

