Belinati vê desaprovação subir, mas popularidade continua em mais de 60%

Prestes a entrar na metade final, a gestão do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), tem conseguido manter uma taxa de aprovação de mais de 60% desde o início do segundo mandato do chefe do Executivo local. É o que aponta a mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7.







De acordo com o levantamento, 61% dos londrinenses aprovam a atual administração. Por outro lado, 29% dos cidadãos ouvidos reprovam o trabalho de Belinati e equipe — é o maior índice se levado em conta somente o segundo mandato do prefeito. Outros 10% não souberam opinar.



Quatro meses após o início do segundo mandato, em abril de 2021, a aprovação era de 63,5%, com rejeição de 25,5%.





Em dezembro de 2021, a avaliação positiva subiu para 65% e a negativa teve leve acréscimo, indo a 26%.

"Ele vinha em uma crescente e houve uma pequena queda. Há o desgaste natural pelos seis anos de administração, [mas] podemos dizer que ele está dentro de um patamar muito bom", analisou o diretor do Instituto Multicultural, Edmilson Leite.





A pesquisa ouviu 480 moradores de 10 a 12 de dezembro. O recorte reúne as cinco regiões da área urbana e também a zona rural, além de abranger pessoas de mais de 16 anos de todas as faixas econômicas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.