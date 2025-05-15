Mara e Boca Aberta recebem voz de prisão por desacato em Londrina

O ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv, o Boca Aberta (Solidariedade), foi preso pelo vereador Santão (PL) nesta quinta-feira (15). Petriv é acusado de desacatar servidores e vereadores da CML (Câmara Municipal de Londrina). Na Central de Flagrantes da Polícia Civil, a esposa de Boca Aberta, a ex-vereadora Marly de Fátima Ribeiro, também recebeu voz de prisão por desacato.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A confusão começou antes da sessão desta quinta-feira. O ex-deputado estava gravando vídeos no prédio do Legislativo e teria ofendido servidores, inclusive o procurador da CML, Miguel Aranega. Após os ânimos se exaltarem, Petriv foi para uma agência da Caixa Econômica Federal, onde foi algemado. Ele nega ter desacatado os servidores.





Em atualização...



