Confusão

Mara e Boca Aberta recebem voz de prisão por desacato em Londrina

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
15 mai 2025 às 17:27

Fernando Cremonez/CML e Najara Araújo/Câmara dos Deputados
ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv, o Boca Aberta (Solidariedade), foi preso pelo vereador Santão (PL) nesta quinta-feira (15). Petriv é acusado de desacatar servidores e vereadores da CML (Câmara Municipal de Londrina). Na Central de Flagrantes da Polícia Civil, a esposa de Boca Aberta, a ex-vereadora Marly de Fátima Ribeiro, também recebeu voz de prisão por desacato.


A confusão começou antes da sessão desta quinta-feira. O ex-deputado estava gravando vídeos no prédio do Legislativo e teria ofendido servidores, inclusive o procurador da CML, Miguel Aranega. Após os ânimos se exaltarem, Petriv foi para uma agência da Caixa Econômica Federal, onde foi algemado. Ele nega ter desacatado os servidores.


Em atualização...


