Bolsonaro admite que Ratinho Jr. é 'bom nome' para a presidência, mas ainda prefere filhos

O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro admitiu, em entrevista à CNN Brasil nesta quinta-feira (23), que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, é um "bom nome" para representar a direita brasileira na corrida presidencial de 2026. A resposta, no entanto, foi dada sem muito entusiasmo, que pôde ser percebido quando o ex-presidente se referiu aos seus dois filhos mais velhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





"Me dou muito bem com ele. Pode ser um bom nome para a direita. É um bom gestor, mas eu não trato desse assunto com ninguém", disse o ex-mandatário. A repórter, logo em seguida, questionou sobre Flávio e Eduardo. "[Flávio] Tá com 44 anos. É um excelente nome. Preparado, tem experiência, é bom articulador. É um baita de um nome e não é só porque é meu filho. Assim como o Eduardo, também é uma pessoa madura, tem um vasto conhecimento de mundo. Podem ser opções", ressaltou.

A ex-primeira-dama também foi lembrada. Ele disse que Michelle Bolsonaro (PL) fica próxima a Lula (PT) em pesquisas de intenção de voto, e que ela teria "chances de chegar". "Não tenho problema, estou há 17 anos casado com ela. Seria, também, um bom nome com chances de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser."

O clima descontraído da entrevista mudou quando o ex-presidente foi perguntado sobre Pablo Marçal (PRTB). Para Bolsonaro, o ex-candidato à prefeitura de São Paulo (SP) é "carta fora do baralho" por "não transmitir confiança".

"Evito conversar sobre esse cara aí. É carta fora do baralho. Não gosto do Boulos [PSOL], mas aquela história de atestado falso, aquilo de conversar com o Trump [na posse] sendo que [o vídeo] foi [gravado] há um tempo atrás [SIC]. Tem que ter autenticidade, transmitir realmente confiança para a população. Eu acolhi o Pablo, conversei com ele. Depois, ele chegou na Câmara falando que eu tinha o apoiado. Não dá para conversar com uma pessoa que conversa contigo aqui e lá fora fala coisas completamente diferentes. Tem um baita de um potencial, mas tem que se controlar", criticou.





Além de Flávio, Eduardo, Michelle, Marçal e Ratinho Jr, Bolsonaro também foi questionado sobre outros nomes da direita brasileira, como os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, além do cantor Gusttavo Lima.





"Tarcísio de Freitas [Republicanos-SP] é um excelente gestor, ninguém nega isso. Tem que ver com o povo o que acha dele, se tá maduro para representar a direita ou não. Caiado [União Brasil-GO] está em um estado com baixa densidade eleitoral. É muito bem avaliado lá, mas não sai de lá, qualquer saída dele não tem aceitação. Zema [Novo-MG] é um bom administrador também, mas, no meu entender, é conhecido só em Minas Gerais". Quanto a Gusttavo Lima, Bolsonaro foi enfático ao dizer que precisa conhecer mais o cantor. "Ele tem idade, tem popularidade, mas o resto não conheço", concluiu.

