UAB Londrina abre inscrições para pós-graduação em Gestão Pública Municipal

A UAB (Universidade Aberta do Brasil) – Polo Londrina abriu inscrições para mais uma especialização gratuita na modalidade de EaD (Ensino à Distância). O período de inscrições para a especialização começou na última segunda-feira (20) e vai até 19 de fevereiro, através do site da instituição .





No total, o curso oferecido pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) disponibiliza 25 vagas, sendo 20 de ampla concorrência, duas vagas para candidatos negros, quilombolas e indígenas, duas vagas para servidores da UTFPR e uma vaga para pessoas com deficiência ou pessoas com necessidade específica.

Durante o processo de inscrição, o candidato precisa preencher o currículo no sistema on-line e anexar os documentos comprobatórios. As disciplinas do curso e toda a documentação necessária para se inscrever podem ser conferidas no portal da instituição .





A coordenadora da UAB Londrina e integrante da equipe pedagógica da Escola de Governo de Londrina, Maíra Vieira, explicou que a pós-graduação é totalmente gratuita, mas tem uma taxa de inscrição de R$ 110,00, que pode ser paga até 20 de fevereiro.

Segundo ela, a especialização tem carga horária de 420 horas e é destinada a pessoas que trabalham em órgãos públicos, mas está aberta para profissionais da iniciativa privada que pretendem migrar para o setor. A coordenadora afirmou ainda que todo o processo seletivo será feito pela UTFPR, responsável pelo curso.





Apesar de ser realizada na modalidade de ensino à distância, a pós-graduação terá atividades presenciais aos sábados, que serão realizadas no Polo UAB Londrina, que fica no prédio da Caapsml, na Rua Anísio Rigioli, sem número, bem ao lado da sede da Prefeitura.

Vieira explicou também que, pelo edital, podem se inscrever os candidatos graduados em Direito, Administração Pública e/ou de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, Economia, Arquitetura, Urbanismo e Design, Planejamento Urbano e Regional e Demografia, Comunicação e Informação; e Serviço Social.





Para mais informações sobre a especialização, basta entrar em contato com a UAB Londrina pelo número (43) 3372-4018, pelo e-mail [email protected] ou pelo perfil @escgovlondrina no Instagram.