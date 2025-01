Bolsonaro cita hipótese de Michelle concorrer à Presidência e depois recua

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (23) que sua esposa, Michelle Bolsonaro, é um "bom nome" à Presidência da República em 2026 e ganhou popularidade após viagem aos Estados Unidos para posse de Donald Trump, mas recuou em seguida e disse que ela deve concorrer ao Senado.



A fala do ex-presidente ocorreu em entrevista à CNN. Ele disse que a ex-primeira-dama fica próximo a Lula (PT), atual mandatário, em pesquisas de intenção de voto, e que ela teria "chance de chegar".

"Não tenho problema, estou há 17 anos casado com ela, seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser", disse Bolsonaro, rindo.



Em seguida, ao site Metrópoles, o ex-presidente afirmou que estava falando em hipóteses quando citou Michelle, mas que não há nada negociado para que ela concorra ao Palácio do Planalto. Reiterou que a esposa deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal e que a possibilidade maior à Presidência da República seria um de seus filhos.



"Não, tem nada negociado, nada conversado. Ela vem candidata ao Senado aqui em Brasília. Se tivesse que botar alguém da família, seria o Flávio [Bolsonaro], o Eduardo [Bolsonaro]", declarou o ex-presidente à coluna de Igor Gadelha.