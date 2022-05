Bolsonaro diz em Curitiba que 'não conspira' para permanecer no poder

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (21), em Curitiba, que não “conspira” para permanecer no poder e quer transformar o Brasil em um exemplo de liberdade e democracia para o mundo. A fala aconteceu durante discurso para lideranças religiosas, em um teatro da cidade, antes da Marcha Para Jesus.

“A história mostra que o chefe do Executivo conspira para ficar no poder, mas aqui é o contrário. Algumas pessoas não conseguem entender. Queremos transparência, paz e tranquilidade”, ponderou.

O chefe do Palácio do Planalto aproveitou a oportunidade para atacar o Partido dos Trabalhadores (PT), que tem como pré-candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu principal concorrente na disputa pela reeleição. “Se certo grupo voltar ao poder, o que nos espera? Veja como está o Chile, o que acontece com a Argentina”, destacou.





