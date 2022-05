Museu Histórico recebe no fim de semana Feira Londrina Criativa

A feira itinerante Londrina Criativa será realizada no Museu Histórico de Londrina (Rua Benjamin Constant, 900) neste sábado (21) e domingo (22), das 9h às 17h, como parte da programação da 20ª Semana Nacional de Museus. O evento conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).

No total, cerca de 30 expositores estarão no local, oferecendo produtos dos mais variados tipos. Entre as diversas opções, haverá itens de arte em EVA, laços e fitas, comidinhas e roupas para pets, saboaria artesanal, decoração para casa, arte em madeira e crochê criativo. Também estarão disponíveis chás agroecológicos e fitocosméticos, chinelos, artes plásticas, acessórios em miçangas e pedras, além de gastronomia com bolos caseiros, geleias gourmet, panificação artesanal, produtos japoneses e produtos sem glúten e lactose.

A coordenadora da Feira, Margareth Watanabe, ressaltou a importância de se ocupar espaços públicos como o Museu Histórico. “Trazer nossos empreendedores ao Museu é mostrar a força que tem uma feira itinerante, no sentido de estar onde o público pode ir. O Museu é um espaço democrático, aberto a todos e, assim, é importantíssimo oportunizarmos às pessoas esse encontro entre empreendedores locais e o público”, afirmou.





O objetivo é trazer as pessoas ao Museu, fazê-las ter contato com o local e estimular as visitas, de acordo com a diretora do Museu Histórico, Edméia Ribeiro. “As atividades programadas têm como objetivo ofertar ao público o contato com produções, apresentações e encontros, estimulando reflexões e debates acerca das demandas e desafios de nosso tempo”, ressalta.





Conforme a diretora de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Roberta Zulin, a realização da Feira Londrina Criativa no Museu Histórico reúne diversos benefícios. “Além de oferecer um apoio significativo aos produtores de artesanato de Londrina, é uma ação que visa promover um dos mais importantes pontos históricos da cidade, o Museu Padre Carlos Weiss. Isso contribui não só para fomentar a economia local como também para estimular o turismo e a vivência da história de Londrina, tanto pelos londrinenses quanto pelas pessoas das cidades vizinhas, que vêm aqui para passear”, afirmou.

