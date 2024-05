Bolsonaro escolhe final de semana de Marcha para Jesus em SC para ato em Joinville

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agendou um novo ato de apoio a ele no dia 16 de junho, em Joinville (SC).



A manifestação ocorrerá um dia depois da Marcha Para Jesus no estado, prevista para acontecer em 15 de junho em Florianópolis. O evento religioso também contará com a participação do ex-presidente.

A data é importante para os evangélicos, parte importante dos apoiadores de Bolsonaro, e reuniu cerca de 80 milhares de pessoas em 2023 de acordo com a Polícia Militar do estado.



Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, estado no qual o ex-presidente teve 69,3% dos votos no segundo turno das eleições de 2022.

A informação foi antecipada pelo Metrópoles e confirmada pela Folha de S.Paulo.



Esse é o terceiro ato organizado pelo ex-presidente desde que foi julgado inelegível por oito anos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em fevereiro o ex-presidente comandou uma manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista.



Na sua fala, suavizou a agressividade contra o STF (Supremo Tribunal Federal), disse buscar a pacificação do país e pediu anistia aos presos pelo ataque golpista de 8 de janeiro de 2023.

Além disso, também se defendeu dizendo que não planejou um golpe de estado após perder as eleições presidenciais de 2022.



Em abril, no feriado de Tiradentes, foi a vez do Rio de Janeiro ser palco de uma manifestação pró-Bolsonaro.



Dessa vez, além de defender anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e retomar a narrativa de que eventual decreto de estado de sítio no país após a derrota na eleição de 2022 não seria um ato golpista, ele também exaltou Elon Musk, dono do X (ex-Twitter).



A manifestação ocorreu pouco depois de Musk desafiar ordens do STF de banir contas que espalham conteúdo golpista.