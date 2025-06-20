Bolsonaro se sente mal, cancela agenda em Goiás e retorna para Brasília, diz prefeito

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã desta sexta-feira (20), enquanto cumpria uma agenda política em Anápolis (GO). Segundo a assessoria do ex-presidente, ele voltou para sua casa em Brasília.





A informação sobre a saúde do ex-presidente foi divulgada pelo prefeito da cidade, Márcio Corrêa (PL), em publicação no seu perfil do Instagram.

Corrêa disse que Bolsonaro teve que retornar a Brasília por questões de saúde e que, por este motivo, sua agenda na cidade estava cancelada. "Desejamos a ele uma rápida recuperação", afirmou.





O ex-presidente passou por uma cirurgia abdominal complexa em abril, que durou cerca de 12 horas, e recebeu alta três semanas depois. Foi a sexta e mais longa cirurgia do tipo, desde a facada que levou na barriga durante a campanha eleitoral de 2018, que atingiu seu intestino, em Juiz de Fora (MG).



