Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Mal-estar

Bolsonaro se sente mal, cancela agenda em Goiás e retorna para Brasília, diz prefeito

Folhapress
20 jun 2025 às 13:58

Compartilhar notícia

EVARISTO SA / AFP
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã desta sexta-feira (20), enquanto cumpria uma agenda política em Anápolis (GO). Segundo a assessoria do ex-presidente, ele voltou para sua casa em Brasília.


A informação sobre a saúde do ex-presidente foi divulgada pelo prefeito da cidade, Márcio Corrêa (PL), em publicação no seu perfil do Instagram.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Corrêa disse que Bolsonaro teve que retornar a Brasília por questões de saúde e que, por este motivo, sua agenda na cidade estava cancelada. "Desejamos a ele uma rápida recuperação", afirmou.


O ex-presidente passou por uma cirurgia abdominal complexa em abril, que durou cerca de 12 horas, e recebeu alta três semanas depois. Foi a sexta e mais longa cirurgia do tipo, desde a facada que levou na barriga durante a campanha eleitoral de 2018, que atingiu seu intestino, em Juiz de Fora (MG).


Leia também:

Imagem
Inverno começa hoje à noite e Simepar prevê temperaturas mais baixas do que em 2024
O inverno chega às 23h42 desta sexta-feira (20). A estação é marcada por menos chuva, temperaturas mais baixas, maior prob
Logo Bonde
Foto de Perfil de Folhapress /

Por Folhapress .

Bolsonaro Jair Bolsonaro Mal-estar Brasília saude
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas