Bolsonaro tem conversa agendada e prevê acerto com PL nesta quarta

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que tem uma conversa agendada com o líder do PL, Valdemar da Costa Neto, e pretende acertar sua ida para o partido ainda nesta quarta-feira (10). Em entrevista à Rádio Cultura do Espírito Santo, Bolsonaro ainda disse que pretende indicar um candidato ao governo de São Paulo pela sigla.

O possível anúncio de filiação de Bolsonaro ao PL acontece em um momento de intensa movimentação dos partidos visando as eleições de 2022. O Podemos, por exemplo, promove hoje evento para filiar ao seu quadro o ex-ministro Sergio Moro, apontado como potencial candidato à presidência.

"Hoje eu vou conversar com o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Uma última conversa com ele. Eu acho que nós devemos bater o martelo hoje. Estamos acertando um pequeno detalhe", disse Bolsonaro.

Sem citar nome, Bolsonaro disse que o detalhe a ser acertado está relacionado à possibilidade de indicar candidato para o governo de São Paulo. Anteriormente, ele já citou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, como opção.

"São Paulo tem mais de 30 milhões de eleitores. É o maior colégio eleitoral do Brasil. Se eu vier a disputar a reeleição, eu quero ter um candidato ao governo do estado em São Paulo, um candidato ao Senado e uma boa bancada de indicados", disse.





Na terça (9), Bolsonaro já havia dito que a sua filiação ao PL "estava quase certa" e já se antecipou a críticas, dizendo que todos os partidos têm problema.





Ex-deputado condenado no escândalo do mensalão, o líder do PL foi criticado mais de uma vez pelo próprio Bolsonaro e por seus filhos no passado. Na segunda-feira, seu filho Carlos apagou um post no Twitter de três anos atrás em que ressaltava uma reportagem mostrando pagamentos de propinas ao então PR, como se chamava o partido na época, e a Valdemar.





Desde que deixou o PSL, em 2019, após desentendimentos com a cúpula da sigla, Bolsonaro tentou criar o Aliança Pelo Brasil, mas o projeto acabou não saindo do papel a tempo.





Bolsonaro também chegou a discutir seu retorno ao Progressistas (PP), partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pelo qual Bolsonaro foi deputado de 2005 a 2016.





Agora, segundo Bolsonaro, o acerto com o PL está "99,9% certo. "Depende da última conversa hoje. A última conversa... Está bastante encaminhado.". Ele ainda disse que vai levar "mais solução do que problemas" ao partido.