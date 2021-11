Próximo de Bolsonaro, Ratinho Junior evita confirmar palanque com Pacheco em 2022

O presidente nacional do PSD (Partido Social Democrático), Gilberto Kassab, voltou a afirmar, em cerimônia de novos filiados no último final de semana em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é o escolhido do partido para as eleições presidenciais de 2022.

No entanto, não demonstrou a mesma certeza ao ser questionado se terá o apoio de representantes importantes da legenda no Paraná, como o governador Ratinho Jr.

"Temos uma confiança muito grande na candidatura dele (Pacheco). Não podemos lançar alguém que tenha apenas popularidade. Quem faz a chapa é o próprio eleitor. Tem gente que vai preferir outro candidato, tudo bem. Mas o foco principal será apoiar o Pacheco, mas é evidente que outras opções surgirão. Temos que respeitar as alianças locais. O Ratinho vai saber comandar bem o PSD no Estado para atender os objetivos do partido", afirma.







Próximo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Ratinho Jr. não garantiu se vai dividir palanque com o presidente do Senado no Paraná. "Tenho lidado com esse assunto de uma maneira bem cautelosa. Falta um ano ainda para as eleições. Vamos esperar a consolidação das candidaturas. Qualquer manifestação tem que ser feita lá na frente", despista.



O governador descarta qualquer desgaste com Bolsonaro, que no final de semana participou de um evento em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e de uma motociata em Piraí do Sul, na mesma região. "A presença do Kassab aqui não desgasta em nada meu relacionamento com o presidente. São questões partidárias que vão ser definidas nos próximos meses".





