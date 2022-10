Bolsonaro vota em escola municipal no RJ: 'Que vença o melhor'

O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, votou na manhã deste domingo (2), na cidade do Rio de Janeiro. Ele chegou por volta das 8h50 à Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, na zona oeste.





Acompanhado de políticos aliados, ele falou com a imprensa na chegada e na saída do local de votação, onde ele permaneceu por cerca de cinco minutos. Bolsonaro disse que eleições limpas têm que ser respeitadas e que confia em sua vitória no primeiro turno.

"A expectativa é de vitória hoje, tendo em vista o que fizemos num momento difícil da nação, bem como nesses 45 dias. Fui, em praticamente todos os estados do Brasil, muito bem recebido. Eleições limpas, sem problema. Que vença o melhor", disse.





Desde cedo, havia um esquema de segurança reforçado no entorno do local de votação, com a presença da Polícia do Exército, da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, inclusive com cães.





Cercas foram instaladas em volta da escola. Os eleitores tiveram que passar por revistas e detectores de metal.