Boulos aceita e Nunes descarta sabatina com Marçal, que promete conversa 'justa' e 'imparcial'

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aceitou e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) descartou o convite feito pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB) nas redes sociais para uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.





O parlamentar afirmou que não foge do diálogo, enquanto o emedebista disse que a chance de comparecer é zero.

Em nota encaminhada à imprensa, o autodenominado ex-coach afirmou que o encontro, que deve ser transmitido ao vivo em suas plataformas digitais, mas que ainda não tem data marcada, visa permitir que ambos "apresentem suas propostas e soluções para a cidade diretamente aos eleitores".





A ideia é que a conversa aconteça nesta quinta-feira (24), segundo a assessoria de Marçal.

O desafio foi lançado pelo influenciador na manhã desta quarta-feira (23). "Eu chamo sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, falar aquilo que o povo quer falar. (...) Se um aparecer ou os dois aparecer (sic), o pau vai quebrar", afirmou o influenciador em vídeo.





Boulos comentou na publicação dizendo que aceita participar e que nunca fugiu de dialogar com ninguém. "Será que o @prefeitoricardonunes topa? Ou vai fugir?", completou.

Durante agenda nesta quarta, o psolista reforçou que aceita o convite e que não tem medo do diálogo. Aproveitou para criticar a ausência de Nunes em outros debates.





"Se teve um candidato que teve quase 30% dos votos e quer dialogar com os candidatos que passaram para o segundo turno e discutir sobre propostas, eu não vou me furtar de jeito nenhum. Espero que meu adversário tenha a mesma postura, mas tenho dúvidas", disse Boulos a jornalistas.

Ele também comentou sobre a disposição para dialogar com o influenciador, que o atacou diversas vezes durante o primeiro turno e publicou um laudo falso a seu respeito.





"A maior prova da minha disposição de dialogar com quem pensa diferente é topar dialogar cara a cara com alguém que inventou todo tipo de mentira a meu respeito e que me atacou da maneira mais desleal", disse.

O coronel da reserva Ricardo Mello Araújo, vice na chapa de Nunes, provocou Marçal em sua publicação nas redes sociais. "Está desempregado? Procurando emprego de jornalista? Vai terminar suas obras na África", escreveu.





Marçal respondeu também em tom de provocação. "Bateu o medo aí, coroné? Enfrentar com arma é fácil, bora no argumento aqui", disse.





Até o início desta tarde, o prefeito não havia se manifestado na postagem.