Bruno Santa Rosa é eleito à prefeitura de Primeiro de Maio com 58,45% dos votos válidos

Primeiro de Maio (região metropolitana de Londrina) elegeu como prefeito Bruno Santa Rosa, da coligação formada pelos partidos Avante, DC, PSDB, Cidadania, Novo e União Brasil, neste domingo (6). Com 100% das seções apuradas, o candidato teve 58,45% dos votos válidos (4.080).





O candidato estava na disputa com Maria Ritha Casanova, representante do PP, PL, PRD, PSD e Podemos, que ficou com 41,55% dos votos (2.900 votos).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No total, 7.289 pessoas votaram. Votos a candidatos concorrentes - 96,71%. 7.049 votos válidos, zero anulados; 141 (1,93%) nulos e 99 (1,36%) em branco.





Ao Legislativo, foram 76 candidatos disputando 9 cadeiras. Veja a composição da Câmara:

Publicidade





1. Fabinho da Vila (União) - 424 votos

2. Preto Motoca (PL) - 410 votos

Publicidade

3. Vinicius Chicarelli (PSD) - 372 votos

4. Zé Oscar (Podemos) - 340 votos

Publicidade

5. Gilmar Chuchu (PSD) - 327 votos

6. Lucas Renzi de Andrade (União) - 263 votos

Publicidade

7. Allan do Pinguinha (União) - 254 votos

8. Terreco (Novo) - 239 votos

9. Balestri (DC) - 197 votos