Câmara adia debate sobre Comissão Especial do Marco Zero para próxima semana

Embora tenha sido aprovada em votação unânime, por meio de deliberação em bloco na terça-feira (22), a CE (Comissão Especial) proposta pelo vereador Roberto Fú (PDT) para apurar questionamentos envolvendo a posse da Mata do Marco Zero, na região leste, ainda não tem os outros dois membros necessários para ser oficialmente instalada.





A decisão constava na pauta da sessão desta quinta-feira (24) da CML (Câmara Municipal de Londrina), mas, de acordo com o pedetista, ficou para a reunião de terça-feira (29). Segundo ele, isso não se deu por falta de interesse dos vereadores em participar do grupo.

“Hoje, pelo fato de algumas pessoas terem se distanciado da Câmara, porque já tinham alguns compromissos, como ir no Aeroporto [José Richa] receber o governador [Ratinho Junior, PSD], iam faltar alguns vereadores que também têm interesse em participar”, alegou. O governador veio participar do lançamento das obras de ampliação do terminal.





Fú disse estar “bastante animado” com a CE e prometeu uma resolução definitiva para o caso desengavetado por ele – vale lembrar que, em 2014, o Legislativo investigou o mesmo assunto por meio de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI).





“O que não dá é a gente ter em Londrina uma área conhecida como berço da cidade totalmente abandonada, trazendo sérios problemas para a população”, criticou.





