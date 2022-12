Câmara aprova comércio 24 horas em Londrina após aval do comando da PM

Após um longo período de discussão e retiradas de pauta, enfim, o PL (projeto de lei) nº 2/2021 que trata da flexibilização da abertura do comércio durante 24 horas, em Londrina, foi votado pela primeira vez no plenário da Câmara Municipal na sessão desta terça-feira (6).





O resultado foi a aprovação do PL, de autoria da vereadora Jessicão (PP), com 13 votos favoráveis e a abertura do prazo regimental de sete dias úteis para apresentação de emendas, antes do retorno do projeto de lei para a segunda votação no Legislativo, que define como a matéria será aprovada e encaminhada ao Executivo para sanção ou veto do prefeito.





Antes da votação, a sessão foi paralisada para a participação do tenente-coronel Nelson Villa Junior, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina, Ovhanes Gava, presidente do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), e de Manoel Teodoro da Silva, vice-presidente do Sindecolon (Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina). CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.