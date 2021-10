Câmara aprova criação do Dia do Rock e do Comerciante em Londrina

Quatro projetos que criam datas comemorativas em Londrina passaram sem nenhuma dificuldade na sessão desta terça-feira (5) da Câmara Municipal. São propostas que instituem no calendário oficial do Município o Dia do Rock, do Comerciante, a Semana Municipal de Combate ao Aborto e em Defesa da Vida e a Semana dos Profissionais de Saúde Pública e Privada. Todas foram aprovadas por unanimidade em primeiro turno.

O Dia do Rock é de autoria de Flávia Cabral (PTB), que disse ter sido procurada por artistas do segmento. Para a vereadora, o projeto "é uma forma de ajudar a cultura da cidade, tão afetada pela pandemia". Já o Dia do Comerciante partiu de Eduardo Tominaga (DEM). Os textos foram aprovados por unanimidade em primeiro turno.

A reportagem já mostrou que este tipo de assunto é mais do que comum na atual legislatura. Desde o início da atual legislatura, em janeiro deste ano, 30 projetos foram apresentados. Dos aprovados, o que mais gerou debates entre os parlamentares foi o da Semana de Combate ao Aborto, ideia de Giovani Mattos (PSC), que é evangélico.







