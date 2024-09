Câmara aprova projeto de lei que institui medidas de segurança nas escolas

O projeto ainda estabelece que no mínimo 5% dos recursos empenhados do Fundo Nacional de Segurança Pública devem ser destinados à implementação dos equipamentos e das medidas de segurança e à formação e ao treinamento de profissionais e servidores de segurança pública.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) projeto de lei 5621/23, que institui diretrizes de implementação de equipamentos e de medidas de segurança voltadas à prevenção e ao combate à violência em âmbito escolar. A deputada Luísa Canziani (PSD-PR) é uma das co-autoras do projeto, que agora segue para o Senado Federal. Esse PL é uma das iniciativas do Grupo de Trabalho criado no ano passado na Câmara, atendendo requerimento da deputada Luísa, que discutiu a política de combate à violência nas escolas.

GT-Escola





O GT iniciou os trabalhos em agosto do ano passado. Foram quatro meses de atuação, com a realização de audiências públicas e visitas in loco às escolas que registraram ataques. Como resultado, foram aprovadas quatro sugestões de projetos de lei e seis indicações ao Poder Executivo. “Entre as proposições temos elementos da segurança pública, assistência social, educação, psicologia, entre mais diversas vertentes que foram trazidas para que a gente pudesse elaborar esse relatório”, salienta a deputada Luísa.