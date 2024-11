Câmara de Londrina cobra conclusão do Centro Especializado de Reabilitação

A obra do CER (Centro Especializado de Reabilitação), na região oeste de Londrina, deve ser retomada até março do ano que vem. A previsão foi dada pelo diretor-executivo do Cismepar (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema), Diego Augusto Buffalo Gomes, que participou da sessão desta terça-feira (12) da CML (Câmara Municipal de Londrina), a convite do vereador Roberto Fú (PL) que, junto a outros parlamentares, tem cobrado a conclusão da construção, prevista inicialmente para ficar pronta no segundo semestre de 2022.





“Sabemos que é uma obra federal, mas o terreno foi doado pelo município. Aí entra a nossa atribuição de vereador. A gente é muito cobrado. Precisamos prestar contas e dar satisfação à população de Londrina, principalmente em relação aos terrenos que foram doados”, disse Fú.

Planejado para atender pessoas com deficiência física ou intelectual, o centro começou a ser construído em setembro de 2021, ao lado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará, em terreno doado pelo município de Londrina com aprovação da Câmara de Vereadores. O custo atualizado é de R$ 5.241.134,00, com recursos de emendas de deputados federais e do Ministério da Saúde, via Caixa Econômica Federal.





Diego Gomes explicou que, após a rescisão contratual, por abandono de obra, com a construtora que havia iniciado o serviço, o Cismepar teve que contratar um engenheiro civil para avaliar a situação atual da construção. Segundo o diretor-executivo, somente depois que este profissional entregar o laudo será possível abrir uma licitação para contratar uma nova empreiteira para retomar a construção.

“O prazo para esse contrato [com o engenheiro] se encerra agora, no fim deste mês. Ficando pronto isso, encaminho para a equipe da Caixa Econômica dar o aval. Passando isso, abre-se processo licitatório para contratação de uma nova empresa [para concluir a obra]. Não é falta de vontade, é que o processo é lento. A ideia é que a partir de fevereiro ou março [de 2025] tenhamos uma empresa contratada para a finalização da obra”, afirmou.





A superintendente executiva de governo da Caixa Econômica Federal, Viviane Barcala Gonçalves, explicou que faltam R$ 2.891.403,00 para a conclusão da obra. Segundo ela, este valor está garantido, bastando que o Cismepar contrate a nova empreiteira para que os recursos sejam realocados. (Com assessoria da CML).





