Câmara de Londrina deve ter menos comissões permanentes, diz presidente

As sessões ordinárias de 2023 começam às 14h desta quinta-feira (2) e a busca por maior protagonismo deve ser a tônica do trabalho dos vereadores na metade final da legislatura. Pelo menos esse é o desejo do presidente da CML (Câmara Municipal de Londrina), Emanoel Gomes (Republicanos).





Eleito em dezembro com os votos de colegas alinhados ao prefeito Marcelo Belinati (PP), o parlamentar está em seu terceiro mandato e comanda a Casa pela primeira vez.

“Ela [CML] precisa de fato assumir o protagonismo. A gente vai trabalhar em cima disso. A gente não quer mais ser pautado, a gente tem que pautar. Outras cidades têm que vir a Londrina para aprender com nós”, vislumbrou Gomes.





A fala do presidente, no entanto, contrapõe dados como o de um levantamento feito em janeiro pela FOLHA. De acordo com as informações apuradas junto ao próprio Legislativo, embora os parlamentares respondam por 125 das 194 propostas aprovadas ou em tramitação ao longo de 2022, a maioria delas (56,8%) diz respeito a projetos que dão nome a ruas, criam datas comemorativas ou distribuem honrarias.





Além de Gomes, a Mesa Executiva escolhida para os próximos dois anos conta com Mestre Madureira (PP) como vice-presidente e Lenir de Assis (PT), Beto Cambará (Podemos) e Professora Flávia Cabral (PTB) nas cadeiras de, respectivamente, primeiro, segundo e terceiro secretários.





