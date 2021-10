Câmara de Londrina rejeita votação em urgência de projeto que suspende vacinação obrigatória de servidores

Com nove votos favoráveis e nove contrários, o pedido de urgência de tramitação para o projeto de lei que pretende sustar os efeitos do decreto municipal 1092 foi rejeitado pela Câmara Municipal de Londrina. Um grupo de vereadores queria discutir nesta terça-feira (26) a proposta que visa suspender a vacinação obrigatória dos servidores da Prefeitura de Londrina instituída por regra assinada pela gestão Marcelo Belinati no dia 28 de setembro.

Com a derrota parcial, o projeto volta a seguir o rito normal dos demais projetos, com tramitações pelas comissões de Justiça e temática nas próximas semanas e terá ser votada em plenário, em dois turnos.

Do lado de fora da Casa, manifestantes protestavam em favor da revogação, entre eles alguns funcionários públicos contrários à medida. Dentre os 10 mil servidores municipais de Londrina, apenas 135 não tomaram a vacina contra a Covid-19, segundo levantamento feito pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos, o que representa 1,35% do total do funcionalismo.





A matéria foi protocolada pelo vereador Claudemir dos Santos, Santão (PSC) na última sexta-feira (22) e recebeu assinatura de mais cinco vereadores: Jessicão (PP), Giovani Mattos (PSC); Emanoel Gomes (Republicanos); Mara Boca Aberta (Pros) e Roberto Fú (PDT). "Infelizmente nós perdemos e a democracia venceu, mas infelizmente com a tramitação normal desse projeto até lá muitos pais de família perderão seus empregos", disse Santão.

