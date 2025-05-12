Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Aumento de até 6 vagas

Câmara dos Vereadores pode iniciar discussão sobre aumento de cadeiras em Londrina

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
12 mai 2025 às 17:23

Compartilhar notícia

Fernando Cremonez/CML
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Tema que vinha sendo comentado nos bastidores da CML (Câmara Municipal de Londrina) nos últimos anos, o aumento de cadeiras do Legislativo pode finalmente ser pautado em Londrina. Fontes ouvidas pela FOLHA indicam que a proposta pode ser apresentada nos próximos dias para elevar de 19 para 23 ou 25 as vagas na Câmara na próxima legislatura (2029-2032).


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Se realmente for protocolado, deverá ser um projeto de emenda à LOM (Lei Orgânica do Município), que precisa de pelo menos sete assinaturas. Em 2023, essa possibilidade foi aventada pelo presidente do Legislativo, vereador Emanoel (Republicanos), que chegou a dizer que "o processo tem que ser encarado", mas o projeto nunca foi protocolado. Em fevereiro de 2025, após ser reeleito presidente, Emanoel disse que aquele não "era o momento" de discutir o assunto.


Publicidade

A reportagem apurou que o tema ainda tem resistência entre alguns vereadores - a apresentação do texto, inclusive, dependeria da sinalização de apoio suficiente para aprovação.


Uma dúvida é como o espaço físico da Câmara iria comportar os novos parlamentares, uma vez que a reforma feita no espaço - que teve custo de aproximadamente R$ 16,5 milhões - manteve os mesmos 19 gabinetes. Também, qual seria o impacto financeiro da medida, uma vez que cada vereador recebe bruto R$ 14,1 mil e tem direito a cinco assessores.

Publicidade


Procurado pela reportagem, Emanoel negou a existência do projeto e disse que "a Câmara não vai se manifestar sobre boatos".


Publicidade

TEMA RECORRENTE


Publicidade

O aumento de cadeiras é uma possibilidade discutida há bastante tempo na cidade porque, de acordo com a emenda constitucional 58/2009, municípios de 450 mil a 600 mil habitantes (Londrina tem 577,3 mil, conforme estimativa de 2024 do IBGE) podem ter até 25 vereadores.


Publicidade

O maior número de cadeiras que Londrina já teve foi 21, sendo que a última legislatura com esse montante foi 2001-2004, mas houve queda na composição seguinte após pressão social. Maringá (Noroeste), que tem quase 426 mil habitantes, aprovou em 2022 o aumento de 15 para 23 cadeiras, atingindo o teto permitido pela legislação. Cascavel (Oeste), com 364 mil munícipes, possui 21 vereadores, mesmo número de Guarapuava (Centro-Sul), cuja população é de 188 mil pessoas.


Entre as cidades de porte semelhante ao de Londrina, os números variam. Joinville, com 654,8 mil moradores, tem os mesmos 19 vereadores de Londrina. Já a capital Florianópolis, onde há 576,3 mil pessoas, possui um parlamento com 23 assentos, que é o mesmo número atualmente mantido por Maringá. Por sua vez, a gaúcha Caxias do Sul conta com 23 parlamentares para representar seus 479,2 mil munícipes.


Leia também:

Imagem
PM morta em acidente é homenageada por colegas de trabalho em Londrina
A policial militar Jessyca Layla Calmon dos Santos, de 26 anos, morreu em um acidente na PR-090, em Santa Cecília do Pavão (Norte), na madrugada deste domingo (11).
câmara de vereadores cadeira aumento camara Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas