Câmara estuda implantação de emendas impositivas no orçamento

Passada a audiência pública que, na noite de quarta-feira (21), tratou da versão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 defendida pela Prefeitura de Londrina, os 19 vereadores da cidade têm os próximos dias para apresentar emendas ao projeto e, dessa forma, tentar remanejar recursos de uma secretaria para outra.





As alterações, no entanto, tendem a ser cercadas de dificuldades para prosperar, já que, quando chegam ao plenário da Câmara Municipal de Londrina (CML), o Executivo costuma contar com votos suficientes para barrar modificações nessa e em demais peças orçamentárias.

Seja na atual ou em legislaturas passadas, o “engessamento” na hora de realocar dinheiro público é reclamação comum entre os parlamentares.





Para buscar mais influência nos cofres locais, o Legislativo trabalha atualmente em uma proposta para instituir emendas impositivas no orçamento de Londrina. A informação foi dada à FOLHA pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Beto Cambará (Podemos).





