Câmara Municipal de Londrina deve iniciar atividades na sede provisória em outubro

A CML (Câmara Municipal de Londrina) terá como sede provisória o Bloco-H da Anhanguera/Unopar (Universidade Norte do Paraná) do Jardim Piza, na zona sul, durante a reforma do prédio original do Legislativo, que fica no Centro Cívico. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (15), o presidente da CML, Emanoel Gomes (Republicanos), lembrou que foram feitos dois chamamentos públicos, um com seis imóveis e outro com dois.





Com a homologação para a locação do imóvel, o jurídico da Câmara está preparando a documentação para formalização do contrato. O valor do aluguel será de R$ 65 mil mensais, e as adequações do prédio serão feitas pela Unopar.

“Dentro de todos os levantamentos que foram feitos, inclusive de outros imóveis, esse é o que ficou com menor preço, menor valor”, disse Gomes, apontando que a expectativa é esvaziar a sede do Centro Cívico “na primeira semana do mês que vem”.





A programação prevê pelo menos vinte dias de trabalho remoto em setembro e o início das atividades presenciais no Jardim Piza a partir de 2 de outubro.

A reforma da Câmara foi orçada em pouco mais de R$ 16,7 milhões, mas será executada no valor de R$ 15,3 milhões pela Regional Planejamento Construções Civis. “Conversamos com o proprietário da Regional e ele quer fazer essa reforma com rapidez e celeridade".





Gomes também reiterou que a reforma é um investimento “merecido”, já que “estamos reformando o Poder Legislativo da cidade de Londrina”.

CADEIRAS





O presidente da CML comentou a nota divulgada pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), que disse ser contra o aumento de cadeiras no Legislativo Municipal.







