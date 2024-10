Cambé reelege Conrado Scheller, diz TSE

Cambé (região metropolitana de Londrina) reelegeu Conrado Scheller (PSD) como prefeito para a gestão 2025-2028. Por volta das 18h09, com 100% das seções totalizadas, o atual prefeito permanece no cargo com 73,50% dos votos válidos (36.989).





Paulo Soares (Novo) terminou a eleição com 11,24% (5.656 votos), Alexandrino (PDT) 7,88% (3.964 votos), Vermelho da Rádio (PP) 4,72% (2.373 votos) e Jorge Teodoro (PV) 2,67% (1.343 votos).

No Legislativo, dos 158 candidatos, ficaram com as 10 vagas:







1. Lucas Mil Grau (PSD) - 3.281 votos

2. Ademilson (MDB) - 3.080 votos

3. Andre do Carmo (PL) - 2.915 votos

4. Viviani Valarini (PSD) - 1.672 votos

5. Dr. Fernando Lima (União) - 1.430 votos

6. Ellen Affonso (União) - 1.338 votos

7. Pi da Terraplanagem (MDB) - 1.275 votos

8. Odair Paviani (PL) - 1.226 votos

9. Gallego (PL) - 1.214 votos

10. Patricia da Farmácia (PL) - 1.129 votos





Atualizada às 18h51.