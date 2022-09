Campanha de candidatos ao governo do Paraná já custa R$ 7,68 milhões

Líder e vice-líder nas pesquisas de intenção de voto, os candidatos ao governo do Paraná Ratinho Junior (PSD) e Roberto Requião (PT), respectivamente, foram os que mais arrecadaram e mais investiram na campanha eleitoral no primeiro turno até agora. Os candidatos, os partidos e as federações tiveram até a última terça-feira (13) para realizar a primeira prestação de contas do registro da movimentação financeira em dinheiro na Justiça Eleitoral.





O atual governador declarou receitas de R$ 4,66 milhões, sendo R$ 4 mi (86,66%) do fundo especial do PSD. Já o ex-governador informou receita de R$ 4 milhões ou 99,76% de valores enviados pelo diretório nacional do Partido dos Trabalhadores, também do fundo especial, segundo prestações de contas.

O teto de gastos para cada candidato ao governo do Estado estipulado nessa campanha é R$ 11,5 milhões. Entretanto, até agora, os nove postulantes ao Palácio Iguaçu gastaram juntos cerca de R$ 7,68 milhões nesses 43 dias de campanha. O montante de despesas contratadas fica concentrado nos três primeiros colocados nas pesquisas. Ratinho Jr. contratou R$ 4,16 milhões, em seguida aparece Requião, com R$ 1,52 milhão. Já a campanha de Ricardo Gomyde (PDT) é a terceira que mais investiu: R$ 1.494.769,29.





Ainda sobre receitas, Ratinho Junior não utilizou, por enquanto, recursos do fundo especial, mas apenas do diretório estadual do partido, segundo declarações no DivulgaCandContas, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ou seja, ainda não constam transferências do fundo especial do diretório nacional do partido.

