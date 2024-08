Candidato à Prefeitura de Londrina vão apostar em estratégias diferentes na campanha

A partir desta sexta-feira (16), o clima eleitoral deve ficar mais evidente em Londrina. Com o início da campanha na rua e na internet, os prefeituráveis vão reforçar suas propostas para a cidade. Já o tradicional horário eleitoral em rádio e televisão começa no dia 30 de agosto e segue até 3 de outubro.







Entre os candidatos à Prefeitura de Londrina, a tendência é que sejam utilizadas estratégias diferentes para conquistar o voto do londrinense.

Segundo Tercilio Turini (MDB), que tem a professora Mari Grotti (MDB) como vice, o foco será um “trabalho de propostas” nas redes sociais.





“O trabalho que fizemos até agora foi mostrar que eu era candidato e a minha ligação de vida, profissional e política com Londrina. Isso já mostramos e vamos consolidar”, diz o candidato, que aponta que a campanha de rua será feita, principalmente, com voluntários e os candidatos a vereador do MDB, PRTB e PSB, que estão coligados na majoritária. “Não temos estrutura para bancar isso.”

PSDB





Coronel Villa (PSDB) afirma que sua candidatura vai focar “em temas que realmente importam para as famílias londrinenses”, como a segurança pública, a “educação de qualidade livre de doutrinação”, saúde eficiente “sem desperdício de recursos” e uma gestão transparente. Ele representa a Federação PSDB/Cidadania e tem o engenheiro José Roberto Hoffmann como vice.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: