Centenário do Sul reelege Junior Travian com 53,69% dos votos válidos

Centenário do Sul (região metropolitana de Londrina) reelegeu Junior Travian, da coligação composta pelo PT, PCdoB, PV, PP, PDT e PSD, neste domingo (6). Com 100% das das seções apuradas, o candidato recebeu 53,69% dos votos válidos (6.795).





O candidato estava na disputa com Caio Pazzoti, do MDB, Podemos, Solidariedade e União Brasil, que ficou com 45,33% dos votos (3.080) e Claudino, do PRD, que teve 0,99% dos votos (67).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao todo, são 8.763 eleitores, dos quais 7.055 votaram. Votos a candidatos concorrentes - 96,31%. Foram 6.795 votos válidos; nenhum anulado; 185 (2,62%) nulos e 75 (1,06%) em branco.





Centenário do Sul tem 9 cadeiras no Legislativo e 73 candidatos a vereador. A Câmara Municipal ficou com a seguinte composição:

Publicidade





1. Marlon do Kioski (PDT) - 445 votos

2. Noel (PSD) - 407 votos

Publicidade

3. Mucio da Farmácia (União) - 364 votos

4. Rubisnei Binei (PV) - 359 votos

Publicidade

5. Casa Nova (PT) - 351 votos

6. Diretor Ederson (PDT) - 298 votos

Publicidade

7. Tiago Zooi (MDB) - 298 votos

8. Ticiane Meneghetti (PSD) - 278 votos

9. Daia Lubrificações (Solidariedade) - 219 votos