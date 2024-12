Cambé promove cerimônia de diplomação de Conrado Scheller, vice e vereadores

A Justiça Eleitoral promoveu nesta terça-feira (17) a cerimônia de diplomação das eleições municipais de Cambé (região metropolitana de Londrina) do prefeito, do vice-prefeito e dos dez vereadores. A cerimônia ocorreu no Salão do Tribunal do Juri em Cambé, e contou com a presença dos candidatos eleitos; do presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson; da juíza da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, Luciene Zanetti; e demais autoridades.





Conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. Na solenidade, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelo presidente da junta eleitoral. Trata-se da última etapa do pleito eleitoral, feita após a apuração dos votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.





Foi diplomada na cerimônia a chapa eleita para o executivo, no mandato até 2028, composta pelo prefeito Conrado Scheller (PSD) e o vice-prefeito Zezinho da Ração (PL), eleitos com 36.989 votos (73,50%). Foram diplomados ainda os novos vereadores que venceram o pleito: Lucas Mil Grau (PSD) , Ademilson (MDB), André do Carmo (PL), Viviani Valarini (PSD) , Dr. Fernando Lima (União), Ellen Afonso (União), Pi da Terraplanagem (MDB) , Odair Paviani (PL), Galego (União) e Patricia da Farmácia (PL).





O presidente do TRE-PR entregou diplomas de agradecimento às 28 pessoas com deficiência, entre visual, auditiva e locomotora, que trabalharam como mesários e auxiliares nas eleições municipais.





“Conseguimos a maior votação da história de Cambé, e isso não é para qualquer grupo político. Sei muito bem o meu papel, que é liderar a paz com a ajuda daquelas pessoas que depositaram a confiança em mim. Então, vamos continuar, sim, nessa parceria porque nada é mais importante do que a cidade de Cambé. Nada é mais importante do que as nossas crianças. Nada é mais importante do que o nosso futuro. Por isso destaco que nossa maior obra é a educação e vai seguir sendo. Assim como se eu terminar esse novo mandato com pessoas passando fome, de nada vale. Então, estamos muito felizes com a vitória, com a forma como foi, mas sabemos que ainda temos muito o que fazer para continuar esse legado”, disse Scheller .



Bengtsson parabenizou Cambé e reforçou que o processo eleitoral no município ocorreu da melhor forma e sem grandes problemas. “Tivemos uma condução do processo eleitoral de maneira tranquila, transparente, sem grandes confusões e com o cumprimento em todas as metas definidas. Parabenizo toda a equipe da Zona Eleitoral aqui pelo excelente trabalho na condução do processo eleitoral aqui de Cambé. E também temos que enaltecer os políticos, porque sem a política, sem a democracia, é impossível vivermos numa sociedade justa”, destacou o presidente do TRE-PR.

O evento ainda foi um marco no processo eleitoral e democrático em Cambé, conforme a juíza Luciene Zanetti. “O dia de hoje marca o início de uma nova etapa na vida pública de nossa cidade. Não estamos apenas celebrando o resultado de uma eleição. Estamos aqui para reafirmar publicamente um compromisso com a democracia, com a justiça e, principalmente, com a confiança do povo. Estamos aqui para honrar o que há de mais significativo no nosso sistema democrático, o poder do povo de escolher os seus representantes. E é justamente esse poder que confere as eleitas e eleitos, a grande responsabilidade de liderar, de legislar, de executar políticas públicas que atendam aos anseios e às necessidades da população.”