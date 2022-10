Chegou o dia da eleição! Prepare-se para votar neste domingo

Chegou a hora de votar. Neste domingo (2), mais de 156 milhões de brasileiros deverão ir às urnas em 5.570 cidades brasileiras e em 181 localidades no exterior. Em todo o Paraná são mais de oito milhões de eleitores e em Londrina, 393.687 pessoas deverão votar nas 1.139 seções espalhadas por todas as regiões.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos. Para garantir a segurança no exercício da cidadania, a FOLHA preparou uma lista com as informações mais importantes.



Horário

Nas Eleições 2022, a unificação do horário de votação é uma novidade. Em todo o País, todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário de Brasília. Vale lembrar que a votação termina às 17h, mas os eleitores que estiverem na fila para votar após esse horário poderão exercer o direito ao voto. Cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal.

Transporte coletivo

Em Londrina, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) reforçou o transporte coletivo neste domingo (2), das 7h às 19h, contemplando também os deslocamentos dos mesários. Neste domingo (2), haverá bloqueio na rua Governador Parigot de Souza, na região do Centro Cívico, entre a avenida Duque de Caxias e o prédio da Justiça Eleitoral de Londrina, das 6h até o término da apuração. Somente moradores e trabalhadores poderão acessar o perímetro impedido.



Apucarana é um dos municípios que decretou gratuidade no transporte neste domingo.

Documentos



No momento da votação, os eleitores devem apresentar documento oficial com foto. Para aqueles que já fizeram o cadastro biométrico, o e-Título possui foto e serve como documento de identificação. Quem não tem a biometria cadastrada precisa levar um documento oficial com foto, que pode ser a identidade (RG); passaporte; carteira de categoria profissional reconhecida por lei; certificado de reservista; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação.

Grupos prioritários



Terão preferência para votar, obedecendo a ordem de chegada na fila da seção eleitoral, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, enfermas, obesas, gestantes, lactantes, com criança de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida bem como quem as acompanha; candidatas e candidatos; juízas e juízes eleitorais e seus(suas) auxiliares; servidoras e servidores da Justiça Eleitoral; promotoras e promotores eleitorais e policiais militares em serviço.

Pessoas com mais de 80 anos terão prioridade sobre as demais e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem ser auxiliadas por alguém do seu convívio na cabine de votação. Os acompanhantes das pessoas com prioridade de atendimento também têm prioridade na hora do voto. O atendimento prioritário para o acompanhante valerá quando ele estiver junto e auxiliando o titular da prioridade. A pessoa acompanhante não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, dos partidos políticos nem das federações partidárias. Publicidade



Colinha



Para não esquecer dos números das candidatas e dos candidatos, os eleitores podem levar uma colinha em papel. Isso também agiliza e facilita o fluxo da votação. A Justiça Eleitoral também mandou imprimir colinhas que estão sendo distribuídas em todos os cartórios eleitorais dos municípios do Paraná e também podem ser impressas pela internet. Outra dica é entrar no site do DivulgaCandContas para consultar o número dos candidatos antes de se dirigir ao local de votação no primeiro turno.





Sem celular e armas



O uso da colinha nestas eleições se tornou ainda mais importante porque o uso de celular na cabine de votação é proibido. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e entregues à mesa receptora de votos. Os mesários ficarão responsáveis pelos equipamentos mencionados. Concluída a votação, a mesa receptora restituirá o celular ao eleitor.

Também é proibido o porte de arma no exercício do voto, com a única exceção dos policiais de todas as forças de segurança que estarão em serviço no dia. Uma resolução do TSE proíbe ainda o transporte de armas e munições em todo o território nacional, por parte de colecionadores, atiradores e caçadores neste domingo (2), nas 24 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem.

As forças de segurança do Paraná contará com sete mil policiais militares neste domingo para garantir a segurança e evitar crimes eleitorais.



Ordem da votação



Saber a ordem dos candidatos pode ajudar muito no momento do voto. Em primeiro lugar, os eleitores deverão votar para deputada ou deputado federal (quatro números), seguido de deputada ou deputado estadual (cinco números), senadora ou senador (três números), governadora ou governador (dois números) e, por último, presidência da República (dois dígitos). Ao escolher o cargo, o nome e a foto da candidata ou candidato aparecerão na tela da urna, acompanhados da sigla do partido político e do nome cargo disputado.





Tempo extra



Os eleitores terão um tempo extra para conferir o voto na urna eletrônica. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), pela primeira vez, a urna eletrônica liberará a confirmação do voto após um segundo do preenchimento dos números do candidato para cada cargo.





Santinhos



O descarte irregular de propaganda eleitoral neste domingo de eleições em frente aos locais de votação é proibido pela Justiça Eleitoral. A conhecida "chuva de santinhos" já não tem sido tão comum no histórico das duas últimas eleições gerais no Paraná, mas se o fato for flagrado poderá caracterizar, inclusive, o crime de boca de urna.





Voto em trânsito



No Paraná, seções especiais serão instaladas em doze municípios. Nestas eleições, 19.703 pessoas que não estarão em seu domicílio eleitoral se cadastraram para votar em trânsito no Estado. Quem se cadastrou para o voto em trânsito e estará no mesmo estado do seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa. Quem estará em estado diferente votará apenas para a Presidência da República.

Caso não compareça à seção escolhida para votar em trânsito é preciso justificar a ausência. Em Londrina, os locais para o voto em trânsito é o Colégio Estadual Marcelino Champagnat, o Colégio Estadual Vicente Rijo, o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem comercial) e o Colégio Universitário. Confira aqui outros locais em todo o Estado.



Justificar ausência



A justificativa por ausência na votação poderá ser feita no mesmo dia e horário por meio do aplicativo e-Título; nos locais de votação ou em locais exclusivos para justificativas. O eleitor que não regularizar a situação não poderá obter passaporte, ou carteira de identidade, receber remuneração de emprego público, participar de concorrência pública ou de concurso público.





Disque-Eleitor



O TRE-PR terá um plantão gratuito do Disque-Eleitor 0800 640 8400 para todo o Estado. O horário de atendimento será das 8h às 17h no sábado (1) e das 7h às 17h no domingo (2). Os eleitores também podem acessar os serviços do TRE-PR pelo (41) 3330-8500 (WhatsApp) ou pelo tira-dúvidas por este link.





