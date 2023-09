Com Câmara de mudança, vereadores de Londrina atendem pelo Whatsapp

Atuando em regime virtual ao longo das próximas semanas, os 19 vereadores da cidade podem ser acionados pela população via WhatsApp. Como a Câmara Municipal de Londrina (CML) segue em processo de instalação em um endereço provisório, ainda não estão sendo feitos atendimentos presenciais no imóvel locado pelo Legislativo em parte do complexo educacional da Anhanguera/Unopar, no Jardim Piza (região sul).





A lista dos contatos dos parlamentares pode ser acessada nesta página: bit.ly/WhatsAppVereadores. A mudança para o espaço temporário é por conta da reforma na sede própria do parlamento, que começou na segunda-feira (18) e tem 15 meses para acabar.

