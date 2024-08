Com críticas à gestão Belinati, candidatos de Londrina fazem primeiro debate na TV

Os sete candidatos à Prefeitura de Londrina participaram do primeiro debate na TV aberta, um balão de ensaio de como será a campanha eleitoral, que oficialmente começa no dia 16. Com três blocos, o debate organizado pela Tarobá/Band nesta quinta-feira (8) foi morno na maior parte do tempo.





Os prefeituráveis Tiago Amaral (PSD), Barbosa Neto (PDT), Coronel Villa (PSDB), Maria Tereza (PP), Isabel Diniz (PT), Diego Garcia (Republicanos) e Tercílio Turini (MDB) ficaram frente a frente pela primeira vez.



Apesar de ter tido poucas trocas de farpas, a gestão do prefeito Marcelo Belinati (PP) foi “saco de pancadas” da maioria dos candidatos, como era esperado.





Villa questionou Maria Tereza, que foi secretária municipal de Educação, sobre os problemas enfrentados no fornecimento da merenda e uniforme escolar em 2024, ao passo que ela disse que a administração transformou o ensino na cidade e garantiu que “algumas questões pontuais sempre são resolvidas”.

Na sua vez de perguntar, Maria Tereza escolheu Turini para falar sobre quais ações pensa para a atração de turistas e desenvolvimento econômico, citando como exemplo o Natal em Londrina.





O candidato do MDB avaliou ser necessário atender, além do centro, às outras regiões da cidade, assim como reabrir espaços como o Teatro Zaqueu de Melo e dar condições para os parques municipais e estaduais. Dar vida à região central é outro ponto elencado pelo emedebista.



Barbosa Neto, respondendo a uma pergunta de Turini sobre os desafios na saúde pública, criticou a terceirização no setor e a falta de médicos. A “tabela” entre os dois ainda tratou das filas para consultas especializadas e cirurgias eletivas, e a necessidade de se descentralizar o atendimento emergencial.





Desafio acentuado neste ano, a dengue foi tema de uma pergunta de Barbosa para Diego Garcia, que disse que foi criada uma “Secretaria da Dengue” em Londrina. O candidato citou a necessidade de lidar melhor com os resíduos sólidos, enquanto o pedetista defendeu as ações da sua gestão (2009-2012) no combate ao Aedes aegypti.





