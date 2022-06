Com presença de secretário, Câmara de Londrina autoriza empréstimo para recape e asfalto

A Câmara Municipal de Londrina voltou a debater em sessão desta quinta-feira (9) o projeto de lei que autoriza a gestão Marcelo Belinati (PP) a contrair empréstimo de R$ 100 milhões em financiamento firmado em contrato com a Caixa Econômica Federal. Desta vez, o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada, foi questionado sobre aspectos técnicos como juros, amortização da dívida e taxas definidas no contrato com o banco estatal. O objetivo do município é utilizar o recurso do crédito para investir em obras públicas para recapeamento asfáltico.

Com 13 votos favoráveis e cinco contrários, o projeto foi aprovado em segundo turno e seguirá para sanção do prefeito. A matéria passou no limite com votos contrários dos vereadores Jessicão (PP), Giovani Mattos (PSC), Mara Boca Aberta (Pros), Roberto Fu (PDT) e Santão (PSC).



"Queremos trazer benefícios e desenvolvimento mais rápido para a população. São obras de infraestrutura que a cidade precisa como abrir e duplicar a Avenida Constantino Pialarissi, onde terão mais empreendimentos e desenvolvimento. Nós não vamos pagar conta. Vamos pegar esse dinheiro para fazer investimento, que traz emprego e desenvolvimento para a cidade", defendeu Canhada.





