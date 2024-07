Campanha para prefeito terá teto de R$ 2,3 milhões em Londrina

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou na quinta-feira (18) o limite de gastos das campanhas de prefeito e vereadores nas eleições de 2024. As informações constam na Portaria 593/2024 do TSE e eram aguardadas por todos que concorrerão em outubro.







Para a disputa em Londrina, o limite de gastos para a campanha de prefeito é R$ 2,3 milhões, no primeiro turno, e outros R$ 950,6 mil, no segundo. Já para os candidatos a uma das 19 cadeiras da CML (Câmara Municipal de Londrina), o teto é R$ 147,9 mil.

O crescimento do limite foi significativo em comparação com o pleito de 2020, quando o TSE havia fixado R$ 1,8 milhão para a campanha de prefeito e R$ 113,9 mil para a campanha de vereador. Os valores equivalem aos da campanha de 2016, mas corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do período.