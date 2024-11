Confira a lista dos 37 indiciados pela PF no inquérito do golpe de Estado

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quinta-feira (21) 37 pessoas no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Entre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro; o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos; o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin); o ex-ministro da Justiça Anderson Torres; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno; o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; e o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Walter Souza Braga Netto.

Todos foram indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O relatório com a conclusão das investigações foi enviado para o Supremo Tribunal Federal (STF).





Veja a lista completa dos indiciados, por ordem alfabética:

1. Ailton Gonçalves Moraes Barros





2. Alexandre Castilho Bitencourt da Silva

3. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações (Abin)





4. Almir Garnier Santos; ex-comandante da Marinha

5. Amauri Feres Saad





6. Anderson Lima de Moura

7. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça





8. Angelo Martins Denicoli

9. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)





10. Bernardo Romão Correa Netto

11. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha





12. Carlos Giovani Delevati Pasini





13. Cleverson Ney Magalhães





14. Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira





15. Fabricio Moreira de Bastos





16. Fernando Cerimedo





17. Filipe Garcia Martins





18. Giancarlo Gomes Rodrigues





19. Guilherme Marques de Almeida





20. Helio Ferreira Lima





21. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República





22. José Eduardo de Oliveira e Silva





23. Laercio Vergilio





24. Marcelo Bormevet





25. Marcelo Costa Câmara





26. Mario Fernandes





27. Mauro Cid, tenente-coronel do Exército ex-ajudante de ordens de Bolsonaro





28. Nilton Diniz Rodrigues





29. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho





30. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira





31. Rafael Martins de Oliveira





32. Ronald Ferreira de Araujo Júnior





33. Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros





34. Tércio Arnaud Tomaz





35. Valdemar Costa Neto, presidente do PL





36. Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa





37. Wladimir Matos Soares





As investigações apontaram que os envolvidos se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência de ao menos seis núcleos: o de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral; o Responsável por Incitar Militares a Aderirem ao Golpe de Estado; o Jurídico; o Operacional de Apoio às Ações Golpistas; o de Inteligência Paralela e o Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas.