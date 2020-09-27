Confira lista completa de candidatos a vereador de Londrina

As 19 cadeiras na Câmara Municipal de Londrina serão disputadas por 565 candidatos. Confira a lista em ordem alfabética como os nomes disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vale lembrar que os 21 candidatos do Republicanos não estão disponíveis. O Bonde irá atualizar assim que os nomes foram publicados oficialmente.
Lembrando que o primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e o segundo turno será realizado em 29 de novembro.
Nome na Urna Nº Sigla
ADEMAR SIMAO 23230 CIDADANIA
ADEMIR AUGUSTO 12212 PDT
ADEMIR DA EMPINOX 40888 PSB
ADEMIR LOBBO 11123 PP
ADILZA CARVALHO 70777 AVANTE
ADONAI 20193 PSC
ADRIANA AGUILERA 45333 PSDB
ADRIANA RODRIGUES 55777 PSD
ADRIELLY GANEO 25333 DEM
AGENOR BUCK 51085 PATRIOTA
AGOSTINHO 35153 PMB
AILTON NANTES 11111 PP
REELEIÇÃO
AKEMI KASUMA 27029 DC
ALAIZA SILVA 35135 PMB
ALECIO ROSSO 33072 PMN
ALESANDRA DE PAULA 19196 PODE
ALESSANDRA DA ZONA SUL 22900 PL
ALESSANDRO ZAMBERLAN 12333 PDT
ALEXANDRE COLETIVO LONDRINA 13043 PT
ALEXANDRE COLOGNHEZI 17826 PSL
ALEXANDRE HILÁRIO 22038 PL
ALEX DA ONG 11002 PP
ALEX DE MELO 35000 PMB
ALEX FELIX 90000 PROS
ALEX MARTINS 35888 PMB
ALEX SILVA 40007 PSB
ALEX TROMBETA 27100 DC
ALFIERI 22777 PL
ALFREDO ARAUJO 23023 CIDADANIA
ALMIR ESCATAMBULO 65050 PC DO B
ALONSO CAVALCANTE 77800 SOLIDARIEDADE
AMAURI CARDOSO 45698 PSDB
REELEIÇÃO
ANA CRUZ 25121 DEM
ANA PAULA 35456 PMB
ANDERSON SCHMIDT 55255 PSD
ANDREA FARIAS 51052 PATRIOTA
ANDRE CHENSO 25500 DEM
ANDRE FIORI 90007 PROS
ANDRE OLIVEIRA 45099 PSDB
ANDRÉ TRINDADE 19333 PODE
ANDREZA 33007 PMN
ANGELA GAION 19007 PODE
ANGELA ROSA 15888 MDB
ÂNGELA TIA DO LANCHE 35766 PMB
ANGÉLICA DA GUARDA 40153 PSB
ANNE RIBEIRO 40005 PSB
ANTÔNIO AMARAL JUNIOR 40222 PSB
ANTONIO CARLOS FISIOTERAPEUTA 11444 PP
ANTONIO FONSECA 43246 PV
ANTONIO MARCOS DA SILVA 28777 PRTB
ARMANDO MAURI SPIACCI 11222 PP
ATILA 14444 PTB
BAIXINHO 35123 PMB
BALMANT 15030 MDB
BARÉ 14614 PTB
BATATINHA EXPRESS 12522 PDT
BAZA 70789 AVANTE
BENE MACEDO 12122 PDT
BERNARDO PELLEGRINI 12999 PDT
BETÃO CHOPP 90112 PROS
BETINHO CADEIRANTE 23222 CIDADANIA
BETO ÁVILA DA ROLEMAX 19100 PODE
BETO CAMBARÁ 19043 PODE
BOLOTA TOTTI 22345 PL
BRIGIDA 70258 AVANTE
BUIU GARÇON 33456 PMN
CAMARGUINHO 35555 PMB
CAPOEIRA ÁÁÁ 90100 PROS
CARDOZO 90700 PROS
CARECA BEER 90444 PROS
CARINA DA SAÚDE 11933 PP
CARLIN FENEME 40345 PSB
CARLINHOS PARRA 45045 PSDB
CARLINHOS SILVA, PRÓ VIDA 51000 PATRIOTA
CAROL DINIZ 25361 DEM
CASKINHA DA FEIRA 35171 PMB
CEBOLA 22420 PL
CECILIA NASCIMENTO 51067 PATRIOTA
CELIA ANDRADE TOMASZEWSKI 17707 PSL
CELIA MOREIRA 33213 PMN
CELIO BLUM 11200 PP
CELSINHO 77038 SOLIDARIEDADE
CELSO MELCHIADES 15193 MDB
CESAR DO UBER 45223 PSDB
CHAVÃO 51123 PATRIOTA
CHEF CAXIAS 27019 DC
CHEF MORIYAMA 25321 DEM
CICERINHO DAS ANTENAS 40001 PSB
CICERO MARINHEIRO 14002 PTB
CIDA GRANDOLFFI 45777 PSDB
CIDO SANTOS DA SEGURANÇA 27153 DC
CIDO TURISMO 35115 PMB
CLAUDINEY BATISTELLA 28678 PRTB
CLAUDINHA POETA 15020 MDB
CLAUDIO FONTES 77177 SOLIDARIEDADE
CLAUDIO NONACA 43777 PV
CLEYTON ANDRADE 15666 MDB
COBRINHA 51021 PATRIOTA
CORONEL MANOEL 25190 DEM
CORONEL NILSON BEZERRA 51193 PATRIOTA
CORUJINHA ODILON 40040 PSB
COWBOY SEM LIMITES 90555 PROS
CRIS DO 5CÃO 12021 PDT
CRIS SAMPAIO 25777 DEM
CRISTIANE KAWA 70070 AVANTE
CRISTINA YUKIHARA 27222 DC
DANIELE ZIOBER 11000 PP
REELEIÇÃO
DANIEL PINTOR 35222 PMB
DAVID MOURA 40321 PSB
DÊ DO SENADINHO 45000 PSDB
DEIVID WISLEY 90300 PROS
DELEGADO ALGACIR RAMOS 22333 PL
DELEGADO EDGARD SORIANI 20007 PSC
DELEGADO PERON 27777 DC
DELEGADO SAKUMA 27001 DC
DENIO BALLAROTTI 12222 PDT
DENISE NUMATA 45145 PSDB
DIDI 27142 DC
DIDI DO PARIGOT 20113 PSC
DIMAS PIMENTA 27027 DC
DINORÁ 12351 PDT
DIRCE ROSA 22100 PL
DIRETORA VANIA 14000 PTB
DISIREE ARAUJO 14779 PTB
DJ FERNANDO NEGUITINHO 12146 PDT
DOUGLAS AMORIM 43223 PV
DOUGLAS BANZAI 12125 PDT
DOUGLAS DO BASSETO 90090 PROS
DOUGLAS SOUTO 25250 DEM
DOUTOR JUAREZ TORRES 70123 AVANTE
DR HÉRCULES 20111 PSC
DUILIO DO LANCHE 45533 PSDB
EDERSON MOTORISTA DEAPLICATIVO 90038 PROS
EDILSON MARQUES 70000 AVANTE
EDIMARA ALESSANDRA 12211 PDT
REELEIÇÃO
EDIMARA ALVES 20002 PSC
EDIVANDO 35026 PMB
EDNA BACARIM 33444 PMN
EDNEL DA HIGIENÓPOLIS 55244 PSD
EDNO FERREIRA 14555 PTB
EDSON ARANTES 43622 PV
EDUARDO TOMINAGA 25025 DEM
EDU FRANCISCHINI 55456 PSD
EGIDIO REIS 40111 PSB
ELAINE PAULO 11777 PP
ELIANE ABUSSAFI 27271 DC
ELIANE BARRICHELLO 25505 DEM
ELIANE DE PAULA 15080 MDB
ELIANE KEMMER KELLY KY 77898 SOLIDARIEDADE
ELISANGELA IURAK 77212 SOLIDARIEDADE
ELZINHA 43789 PV
ENEIAS CIVIL 17777 PSL
ENGENHEIRO BECCATI 27193 DC
ENG LUIZ GUSTAVO 17800 PSL
ERICA CÔRTES DO PROVOPAR 20120 PSC
ERNANDO DE PAULA 35999 PMB
ESTEVÃO DA ZONA SUL 22234 PL
EUDES MOTORISTA 45555 PSDB
EVERTON MONTANHA 22120 PL
FABIANE FERNANDES 77666 SOLIDARIEDADE
FABIO AUGUSTO CURRUILA 51236 PATRIOTA
FABIO CARVALHO 35035 PMB
FABIO FRANCISCHINI 17007 PSL
FABIO PICCININ 11117 PP
FAFA DO CILO TRÊS 45155 PSDB
FELIPE JULIANI 17200 PSL
FELIPE MANOEL 15043 MDB
FERNANDA CARVALHAES 70043 AVANTE
FERNANDINHO 19888 PODE
FERNANDO KAIKE 77321 SOLIDARIEDADE
FERNANDO SILVA 77023 SOLIDARIEDADE
FERRUGEM 14223 PTB
FERRUGEM ZONA NORTE 33211 PMN
FLAVIA ROMAGNOLI 15123 MDB
FLAVIO AFONSO 45123 PSDB
FRANCELINO LOPES 27890 DC
FRANCESCA AMARAL 40444 PSB
FRANCIS 25123 DEM
FRANCISCO LEONEL 14556 PTB
FRAN DO CRISTAL 90010 PROS
GAUCHO TAMARRADO 17000 PSL
GECI RIBEIRO 70100 AVANTE
GEISE BEZERRA 43034 PV
GELSON ALCÂNTARA 22010 PL
GERALDINO DA ZONA LESTE 14413 PTB
GERALDO LEÃO 27800 DC
GERALDO SARTORELLI 45845 PSDB
GILMAR MACHADO 17017 PSL
GIOVANA É SAÚDE 40021 PSB
GIOVANI MATTOS 20520 PSC
GLAUCIA BARBOSA 12123 PDT
GUDI PINTOR 14464 PTB
GUILHERME BELINATI 11234 PP
REELEIÇÃO
GUSTAVO COSTA 33111 PMN
GUSTAVO RICHA 14014 PTB
GUTO KANASHIRO 40789 PSB
HELEN DE OLIVEIRA 50456 PSOL
HELIO DA FARMACIA EVANGÉLICA 22500 PL
HEMERSON PACHECO 14567 PTB
HERIKA GALLI 20456 PSC
HILDIRLEY LESSA 35333 PMB
HIRO INSTRUTOR DE AUTO ESCOLA 15456 MDB
HORÁCIO CHOCOPIM 22118 PL
IGOR OBARA 11153 PP
IIRENE FURTUOSO 77817 SOLIDARIEDADE
ÍNDIO TERMINAL 90500 PROS
IRENE MORAES 70333 AVANTE
IRINEU MORAES 35550 PMB
ISRAEL 51014 PATRIOTA
ISRAEL BUIU 43333 PV
ISRAEL MARAZAKI 70001 AVANTE
ITAMAR AMARAL 11100 PP
IVAN MARTINS 25000 DEM
IVESTIGADOR KLEBER IVODE 43121 PV
IVO DE BASSI 51789 PATRIOTA
IZABEL 15052 MDB
IZABEL CADEIRANTE 12022 PDT
JACI AGUIAR 90222 PROS
JAIME CAMPOS 23221 CIDADANIA
JAIME MACULELÊ 77878 SOLIDARIEDADE
JAIRO TAMURA 22123 PL
JAMES LEME 27236 DC
JAMIL JANENE 11610 PP
JAQUELINE HIPOLITO 51121 PATRIOTA
JATOBÁ 27127 DC
JEANETE VARGAS 15678 MDB
JECÃO 20220 PSC
JEFFERSON GIBELLATO 23154 CIDADANIA
JESSICA MARTINS 77313 SOLIDARIEDADE
JESSICÃO 11038 PP
JÉSSIKA SOARES JACINTO 11147 PP
JOÃO BENITZ 43000 PV
JOAO BRANCALIAO 45226 PSDB
JOAO C AKAISHI 25567 DEM
JOÃO MARTINS 22555 PL
JOAO PAULO FRANCESCON 25024 DEM
JOÃO SBORCHIA DA SERVLAR 27011 DC
JOEL JUNIOR PROJETO CROTALARIA 77123 SOLIDARIEDADE
JOELZINHO CANTOR 35789 PMB
JONATHAN JARDINEIRO 40999 PSB
JORDY RAMOS 17192 PSL
JORGE DE ALMEIDA - JORGINHO 51551 PATRIOTA
JORGE FAZOLO 35777 PMB
JORGE LOURENÇO 43120 PV
JOSÉ ALVES 22111 PL
JOSÉ ANTONIO 77051 SOLIDARIEDADE
JOSE BAVIA 27711 DC
JOSÉ FARACO 12456 PDT
JOSELENE 70111 AVANTE
JOSE SANTIAGO 45654 PSDB
JOSUEL ARAUJO MOSQUITO 33331 PMN
JUCELIA 23444 CIDADANIA
JULINHO DO PORCO NO TACHO 19789 PODE
JÚLIO JUSTO 55007 PSD
JURANDIR CLEMENTINO 27456 DC
REELEIÇÃO
JURANDIR MARATONA 45001 PSDB
KARIN CAROLINI 23111 CIDADANIA
KEILA LUCIA RIBEIRO 51222 PATRIOTA
KENEDY BRITO 51555 PATRIOTA
KICO DO ROCOCÓ 19222 PODE
KOZAN 43123 PV
LADISLAU 17555 PSL
LAERCIO 77200 SOLIDARIEDADE
LAIS MACIEL 35321 PMB
LARISSA RAMOS 55520 PSD
LEILA PEDRASOLLI 19989 PODE
LENIR DE ASSIS 13800 PT
LEONEL BAIÃO 15321 MDB
LÉO PALOMO 90123 PROS
LIGIA PIERALISI 17025 PSL
LILIAN MIRANDA 27434 DC
LIZ CLARA 12121 PDT
LOURDES COLBACHO 35436 PMB
LOURIVAL DO BIJU 70347 AVANTE
LUCIANA ANDRÉA 55055 PSD
LUCIANO PEREIRA CABO ZÓIO 70190 AVANTE
LUCIANY BODNAR 45133 PSDB
LUIS COLETIVO POPULAR 13013 PT
LUIS GUSTAVO 13113 PT
LUIZ ANDREATTA 23678 CIDADANIA
LUIZ BARRAGAN 27033 DC
LUIZ CARLOS DA AABB 51800 PATRIOTA
LUIZ DO ALVORADA 15650 MDB
LUIZ TAMAROZZI FILHO 20777 PSC
LUKINHA DO UNIÃO 12210 PDT
LU OLIVEIRA 22122 PL
LURDINHA DO POVO 23345 CIDADANIA
MACHADO 51631 PATRIOTA
MADUREIRA 14222 PTB
MALAQUIAS DO SACOLÃO 90777 PROS
MALU 40170 PSB
MAMAOZINHO 90015 PROS
MANEZINHO 15999 MDB
MARA BOCA ABERTA 90011 PROS
MARCELA RIBEIRO 12311 PDT
MARCELINHO 43001 PV
MARCELO DA AUTO ESCOLA 77784 SOLIDARIEDADE
MARCELO GUERREIRO 70900 AVANTE
MARCELO OGUIDO 14111 PTB
MARCELO RECHI LOBINHO 11043 PP
MARCELO TUBARÃO 77544 SOLIDARIEDADE
MARCIA BARBETTA 33345 PMN
MARCIA DO BAZAR 12202 PDT
MARCIA KITANO 43007 PV
MARCO BRASIL FILHO 70038 AVANTE
MARCO DO AÇOUGUE OURO BRANCO 55111 PSD
MARCOS LEITE 51515 PATRIOTA
MARCOS RODRIGO 19123 PODE
MARCUS FUMAÇA 45015 PSDB
MARCUS GINEZ 55200 PSD
MARIA APARECIDA 77555 SOLIDARIEDADE
MARIA DAS GRAÇAS GALDINO 45701 PSDB
MARIA DE FATIMA 20512 PSC
MARIA FERNANDA CASTELO PAZ 19777 PODE
MARIA MADALENA 25097 DEM
MARIA NEVES 90051 PROS
MARIANO 17331 PSL
MARIA SANTOS 12000 PDT
MARILENE DE MARI 11369 PP
MARINA CREMONEZ 45666 PSDB
MARINA TOMOIKE 27000 DC
MARINHO 15100 MDB
MARIO DOISMS RECREAÇÕES 27015 DC
MARIO TAKAHASHI 43010 PV
REELEIÇÃO
MARISA FILHA DA IKA 17221 PSL
MARLENE DINA 40000 PSB
MARQUINHO ANDRADE 40140 PSB
MARUJO 70138 AVANTE
MARWAN 23005 CIDADANIA
MASARU 33123 PMN
MATHEUS THUM 11321 PP
MAURÃO LEONOR NAS MÃOS DE DEUS 35640 PMB
MAURICIO CHIMENTON 55000 PSD
MAURILIO MARTINS 70800 AVANTE
MAURO FERREIRA DA VIDRAÇARIA 35100 PMB
MAURO PETTERS 20333 PSC
MAYCOL DE ASSIS 40333 PSB
MAZINHO 23007 CIDADANIA
MEIRE MORENO DA NÓS 50050 PSOL
MESSIAS ALEXANDRE 45888 PSDB
MESTRA ROSELEE 25001 DEM
MICHEL MACHADO 40777 PSB
MISSIONÁRIO JULIO CESAR 77222 SOLIDARIEDADE
MISSIONÁRIO RONALDO DE MELLO 51077 PATRIOTA
MOISÉS ORIGINALLI 17101 PSL
MOISES ROSA 12777 PDT
MOISES TRINDADE 77777 SOLIDARIEDADE
MOSQUITINHO 55775 PSD
MOYSES CALDARELLI 51147 PATRIOTA
NADIA MOURA 14888 PTB
NAIR DO IDOSO 20203 PSC
NEIA NOGUEIRA 27200 DC
NELLSON ANDRADE -ROSA DE SARON 51051 PATRIOTA
NELSON BOCA DURA 12251 PDT
NELSON LOPES 23123 CIDADANIA
NELSON ZAMINELLI 19500 PODE
NICE 40177 PSB
NILSA DO RECICLADO 51512 PATRIOTA
NILZA CABELEREIRA 14333 PTB
NILZA FRANCO 77234 SOLIDARIEDADE
NININHO DO JOÃO PAZ 22224 PL
NIVALDO PIZZA 90190 PROS
NORA SEPE 17869 PSL
NORMA 11011 PP
NORMA PRESENTES 90400 PROS
ODAIR PASSOS 20877 PSC
ONOFRE ROCHA 15055 MDB
ORLANDINHO 17520 PSL
OSCAR CATORI 33999 PMN
OSCAR FILLA 19033 PODE
OSVALDO GONÇALVES 27333 DC
OSVALDO O HOMEM DA RÁDIO 35210 PMB
OSVALDO VIOLEIRO 40987 PSB
PAIZINHA 43211 PV
PALHAÇO ASTRONAUTA 33015 PMN
PASTORA DORALICE 51001 PATRIOTA
PASTOR ENOQUE 33333 PMN
PASTOR RODRIGO ARAUJO 90111 PROS
PASTOR VALDOMIRO 12337 PDT
PAULA COSTA 77111 SOLIDARIEDADE
PAULA VICENTE 13333 PT
PAULINHO DO GUAIRACA 51444 PATRIOTA
PAULINHO SILVA 50123 PSOL
PAULO DEODATO 19444 PODE
PAULO ROCHA 17043 PSL
PAULO SANCHES 65065 PC DO B
PAULO SUGUIMOTO 12050 PDT
PC PAULO BRITO 22133 PL
PEDRILHA DA SAÚDE 70007 AVANTE
PEDRO ANDRADE 33133 PMN
PEDRO CATELLI 29000 PCO
PEDROZO 40122 PSB
PEKA 20123 PSC
REELEIÇÃO
PEPE LOCUTOR 40043 PSB
PIRULITO 45321 PSDB
POLIANA SANTOS 13444 PT
PREZOTTI 17222 PSL
PRISCILA MOITINHO 51013 PATRIOTA
PROF. ÂNGELA VOZ DAS MULHERES 50555 PSOL
PROFESSORA CARLA 51234 PATRIOTA
PROFESSORA FLAVIA CABRAL 14123 PTB
PROFESSORA KEITY 19000 PODE
PROFESSOR ALDERI 19191 PODE
PROFESSORA LUCIANA BELUCCI 22022 PL
PROFESSORA MARIA MALTA 27010 DC
PROFESSOR BRAES 33789 PMN
PROFESSOR CASSIO ROSSI 11333 PP
PROFESSOR CAUDURO 43193 PV
PROFESSOR DANIEL RIBEIRO 35043 PMB
PROFESSOR EDMILSON LENARDÃO 90888 PROS
PROFESSOR FREITAS 51777 PATRIOTA
PROFESSOR HORÁCIO 55043 PSD
PROFESSOR JEAN MORAES 77043 SOLIDARIEDADE
PROFESSOR JOAO CARLOS 23043 CIDADANIA
PROFESSOR LUCIA CORTEZ 14321 PTB
PROFESSOR MARCOS KLOSTER 13123 PT
PROFESSOR RONY 14010 PTB
PROFESSOR TIAGO DE ALMEIDA 15555 MDB
PROF. RINALDO BARIONI 19700 PODE
PROF SONIA GIMENEZ 40456 PSB
PROF VERA EUNICE 17061 PSL
RAPHAEL TAIT 14141 PTB
RAQUEL MARI 33777 PMN
RAQUEL PROMOTER 23000 CIDADANIA
REGI DA ZONA OESTE 22209 PL
REGINALDO OLIVEIRA 14777 PTB
REGINA LUCIA 22220 PL
REGINA MARIA AMÂNCIO 28456 PRTB
REGIS CHOUCINO 11789 PP
RENATA BARROS 51712 PATRIOTA
RENATO PELEGRINI AUTO ESCOLA 11258 PP
RICARDINHO 33033 PMN
RICARDO ALBANO NEVES 45300 PSDB
RICARDO MARTINS 17099 PSL
ROBERTO DO CONSEG 45021 PSDB
ROBERTO FILHO 43456 PV
ROBERTO FÚ 12696 PDT
REELEIÇÃO
RÔ CAMPIOLO 23799 CIDADANIA
RÔ CANDIDA 17700 PSL
RODRIGO DO POSTINHO 19456 PODE
ROGERIO ALVES 14114 PTB
ROGERIO ASSUNÇÃO 45645 PSDB
ROGERIO DIAS 19900 PODE
ROHSE MENDES 55667 PSD
ROMY BANDOLIN 17888 PSL
RONALDO SIENA 22369 PL
ROQUE 40369 PSB
REELEIÇÃO
ROSA DA APOSENTADORIA 45111 PSDB
ROSANA DALINER 11122 PP
ROSANE SILVA 43020 PV
ROSANGELA CUSTODIO 20556 PSC
ROSANGELA RAMOS 35159 PMB
ROSE BATISTA 20100 PSC
ROSELI DO VISTA BELA 90012 PROS
SAMIR DO CHOQUE 20190 PSC
SAMUEL DNA 25255 DEM
SAMUEL ROSA 12444 PDT
SANDRA MODINUTI 90009 PROS
SANDRA MOREIRA 27479 DC
SANTÃO 20000 PSC
SANTÃO 77134 SOLIDARIEDADE
SARAH CASAGRANDE 43500 PV
SARGENTO ROCHA 22190 PL
SAULO ROCHA DELEGA 17123 PSL
SAYURI 22222 PL
SEILA BORGES 22580 PL
SEIR LOPES 43190 PV
SGT BOMBEIRO PAULO CESAR 51093 PATRIOTA
SHEILA NOVAES 35355 PMB
SIDNEI MATIAS 25111 DEM
SILVIO COSTA 70700 AVANTE
SILVIO TOSHIO 51333 PATRIOTA
SIMEY NASCIMENTO 19999 PODE
SIRLENE CARRETI 35445 PMB
SOLANGE GAYA 14180 PTB
SOLDADO BABUGIA 11300 PP
SONINHA DA ONG 90333 PROS
SPARTACUS 12300 PDT
STOELSON DO ABUSSAFE 25345 DEM
SUBTENENTE JOHAS 27190 DC
SUCATEIRO BOCÃO 77000 SOLIDARIEDADE
TANIA CARETTA 23666 CIDADANIA
TECO ALVES 70369 AVANTE
TENORIO 45678 PSDB
TERCILIO 35113 PMB
TERESA MENDES 13023 PT
TEREZINHA INSTRUTORA 14700 PTB
THATY SILVA 55155 PSD
THIAGO MALDONADO 45222 PSDB
THIAGO TRINDADE 43003 PV
THYARA 65651 PC DO B
TIA ADRIANA 27999 DC
TIA CRIS 40555 PSB
TIA DO CAFÉ 90600 PROS
TIAGO MOREIRA 90456 PROS
TIA LU 17020 PSL
TICIANA OLIVEIRA 33143 PMN
TIO DOUGLAS 15000 MDB
TIÚ BUDA 13533 PT
TODINHO 77357 SOLIDARIEDADE
TONI DO PÃO 15333 MDB
TONI SILVA 25555 DEM
TOSHIO OBA 20012 PSC
TUNICO 20051 PSC
TURKINHO 27017 DC
VAGNER ROGEL 20222 PSC
VALDEIR MARTINS 25010 DEM
VALDIR DO SANTA FE 23456 CIDADANIA
VAL PEREIRA CORRENTE DO BEM 70321 AVANTE
VALQUIRIA BAIÃO 15125 MDB
VAL (RAIO X) 43111 PV
VALTERLY DO GÁS 15115 MDB
VANESSA RIBEIRO 45745 PSDB
VANESSA VALERO 20020 PSC
VANTUIL CASA DE RECUPERAÇÃO 77517 SOLIDARIEDADE
VENANCIO DE OLIVEIRA 50150 PSOL
VERA DA SAÚDE 20789 PSC
VILMA MARTINS 35015 PMB
VILSON BITTENCOURT 40123 PSB
REELEIÇÃO
VITOR DA ESPAÇO GRAF 20055 PSC
VITOR PAIVA 55018 PSD
WAGNER KRELING 19555 PODE
WAGUINHO 22015 PL
WESLEY BACARIN 33457 PMN
WILLIAN MORMUL 12500 PDT
WILLIANS FOTOGRAFO 15800 MDB
WILSON ALVES 15151 MDB
WILSON LANCHES 33222 PMN
WIVERSON DEJEA 12043 PDT
WMC 43210 PV
XEXÉU LANCHES 90321 PROS
XUXA 22033 PL
YAMASHITA 15015 MDB
YURI NAYARA 15111 MDB
ZAKIA 19190 PODE
ZÉ DO CARMO 70852 AVANTE
ZÉ DO DOCE 22789 PL
ZÉ LANCHES 55555 PSD
ZÉLUIZ 70888 AVANTE
ZENIRA CONFEITEIRA 90789 PROS
ZÉ PASCUAL 19200 PODE
ZÉ VOLUMÃO 11555 PP
ZEZINHO FISIOTERAPEUTA 12345 PDT
ZINA RIBEIRO 22322 PL
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Redação Bonde