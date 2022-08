Conheça os nove candidatos ao governo do Paraná

Com fim do prazo das convenções na última sexta-feira (5), o Paraná poderá ter nove candidatos ao governo do Estado e nove candidatos a única vaga ao Senado nas eleições de outubro. O calendário eleitoral prevê a realização das convenções partidárias até 5 de agosto. Porém, a oficialização das candidaturas depende de protocolo das atas das convenções na Justiça Eleitoral e os registros das candidaturas devem ser feitos até o próximo dia 15.

Dentre os candidatos ao Palácio Iguaçu, o governador Ratinho Junior (PSD) formou a maior coligação com sete partidos na tentativa de reeleição. Além do PSD, o PP, PL, Republicanos, PTB, PSC, Solidariedade e Pros definiram em convenções o apoio e formam a chapa. MDB e União Brasil também anunciaram apoio formal. O deputado federal Paulo Martins (PL) foi o candidato ao Senado escolhido para ter o apoio do governador. Darci Piana (PSD), atual vice governador, também foi definido como vice na chapa.





Principal opositor segundo as pesquisas, o ex-governador do Paraná e ex-senador Roberto Requião será o candidato do PT e terá como vice o ex-presidente da Itaipu, Jorge Samek (PT). A chapa será formada ainda pelo PCdoB e PV (Partido Verde), que formam a federação. A candidata do grupo ao senado será a enfermeira Rosane Ferreira, que já foi vereadora de Araucária (Região Metropolitana de Curitiba) pelo PV e deputada estadual e federal.





Já o PDT (Partido Democrático Trabalhista) oficializou os nomes do ex-deputado federal Ricardo Gomyde como candidato ao governo e da advogada Eliza Ferreira como vice. A professora de Direito da UFPR (Universidade Federal do Paraná), Desiree Salgado, será candidata ao Senado. O partido terá chapa pura e não formou coligação;





A federação Psol e Rede lançou o nome da professora Angela Alves Machado, 45, que será uma das três mulheres candidatas ao governo do Estado. Natural de São José dos Pinhais (RMC), a professora atua na rede pública estadual há 24 anos. Na política, a professora já concorreu ao cargo de vereadora em Curitiba em 2016 e 2020, mas não foi eleita. Sergio Nakagani (Rede) será o vice e Laerson Matias será o candidato da federação ao Senado.

