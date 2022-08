Conheça os planos de gestão dos candidatos ao governo do Paraná

Os candidatos ao governo do Paraná já disponibilizaram os seus planos de governo no site oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para as eleições de 2022. Entre as propostas, estão a expansão das universidades estaduais, combate à violência à comunidade LGBTQIAP+, acesso a alimentos de qualidade e melhores remunerações a profissionais da saúde.







De acordo com a última pesquisa eleitoral, divulgada pela RealTime Big Data na terça-feira (16), o atual gestor do estado, Ratinho Júnior (PSD), aparece na liderança pela corrida ao Palácio do Iguaçu, com 52% das intenções de voto, possibilitando até mesmo uma reeleição no primeiro turno. Em seguida, aparece o ex-governador e ex-senador Roberto Requião (PT), com 18%, seguido pelos candidatos Ricardo Gomyde (PDT), Professor Ivan (PSTU), Ângela Machado (PSOL) e Vivi Motta (PCB), com 1% cada. Solange Ferreira Bueno (PMN), Joni Correia (DC) e Adriano Teixeira (PCO) não chegaram a 1%.

Confira abaixo os planos de governo dos candidatos, de acordo com a ordem da pesquisa eleitoral: