Saiba quais são os planos de governo dos candidatos à presidência do Brasil

Você sabe quais são os planos de governo do seu candidato ao cargo de presidente do Brasil? Os quatro primeiros colocados nas pesquisas eleitorais defendem diversos projetos, como o fim do desmatamento, a redução dos chamados direitos trabalhistas e a erradicação da pobreza.







O país tem, atualmente, 12 candidatos à presidência da República. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Ipec (Instituto de Pesquisa e Consultoria Estratégica), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro (PL), com 32%; Ciro Gomes(PDT), que aparece com 6%; Simone Tebet (MDB), com 2%; e Vera Lúcia (PCO), com 1%. Os candidatos José Maria Eymael (DC), Felipe d’Avila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) não chegaram a 1%. Além desses, concorre ao cargo o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), que está preso em regime domiciliar.

Publicidade

Publicidade





Veja abaixo alguns projetos traçados pelos presidenciáveis, na ordem em que aparecem nas pesquisas: