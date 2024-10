Crianças Sem Terrinha lotam plenário da ALEP e apresentam pauta de reivindicações

Maria Rita Rigoni, de 11 anos, foi uma das crianças que ocuparam o púlpito da Alep para apresentar a realidade em que vive e reivindicar melhorias. “A gente veio reivindicar a terra, a estrutura, escola nova, estradas, posto de saúde, porque não tem nada, legalizar a luz, tem muita coisa que precisamos. Esperamos que a gente seja ouvido”, disse. Ela é moradora do pré-assentamento Porto Pinheiro, em Porto Barreiro, região centro do estado. E nunca tinha vindo pra Curitiba, fiquei muito feliz de conhecer, e estou muito feliz por estar aqui”.

Entre as principais demandas apresentadas durante a audiência estão a conquista definitiva da Terra para as cerca de 7 mil famílias acampadas no estado, a melhorias nas condições de estradas para o transporte escolar, acesso a lazer, a saúde e educação de qualidade.

A ação faz parte do 14° Encontro das Crianças Sem Terrinha do Paraná, realizado entre os dias 23 e 25 de outubro, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. A atividade faz parte da Jornada Nacional das Crianças Sem Terrinha e acontece anualmente. Nesta edição terá caráter celebrativo aos 40 anos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Mais de 450 crianças Sem Terrinha lotaram o plenário e os microfones da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (24). Em audiência pública com autoridades do poder público, as crianças de assentamentos e acampamentos de todo o Estado apresentaram 20 reivindicações para melhorias em suas comunidades.

"Posso afirmar às autoridades aqui presentes e para aqueles que nos acompanham, que as crianças ajudaram muito, muito mesmo na construção das pautas aqui apresentadas. As crianças têm muito conhecimento e muita propriedade das suas demandas, isso a partir de suas dificuldades, mas também a partir daquilo que elas sonham. Então a pauta que está aqui hoje é a síntese das dificuldades e dos sonhos de cada criança do MST”.

A pauta de reivindicação é resultado de rodas de conversa e debates protagonizados pelas crianças ao longo das últimas semanas. A apresentação do documento durante a audiência pública coroa este processo de participação direta e cidadã para as crianças. Bruna Zimpel, integrante da direção nacional do MST pelo Paraná, acompanhou a elaboração do documento e fala da ampla participação das crianças:

"A Reforma Agrária vem acontecendo a duras penas, mas graças a dedicação de vocês. Parem de lutar pra ver o que acontece, não acontece. Então é essencial a luta, é essencial a organização e é por isso que hoje nós valorizamos as organizações sociais, em especial o MST, que tem uma visão nacional e internacional, de inclusão, e o trabalhador tem que estar incluído", garantiu Nilton Guedes, superintendente do Incra-PR.

Fernando Prazeres se emocionou ao lembrar da primeira vez que conversou com uma criança moradora de um acampamento rural que enfrentava um despejo forçado: "Cinco anos atrás, uma Sem Terrinha igual a vocês fez uma reivindicação, muito singela, bem diferente do que vocês estão apresentando hoje. Ela me pediu paz, só paz, pediu para ser ouvida. Essas reivindicações atendem não só as crianças Sem Terrinha, mas todas as crianças, de todo o Brasil”, garantiu o desembargador, que tem atuado para a mediação de conflitos fundiários e contribuído para evitar despejos no campo e na cidade.

Brincar, sorrir e lutar





Além do diálogo e da reivindicação de direitos ao poder público, a programação do Encontro é repleta de oficinas, apresentações culturais e momentos de lazer.





Ainda na tarde de quinta-feira, os/as Sem Terrinha escolheram entre as 20 oficinas de arte-educação, oferecidas por amigas/os e parceiros do MST. O encerramento do dia será com apresentação do grupo Maracatu Aroeira e noite cultural com apresentações das próprias crianças.

Na sexta-feira (25), o dia começa com uma comemoração pelos 40 anos do MST, com a partilha de um bolo e apresentações artísticas de “O circo é nosso” com Luz e Ronaldo, e finaliza com uma visita ao Zoológico de Curitiba.